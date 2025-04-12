Салат Ніжність на Великдень — легкий та смачний рецепт для святкового столу

Салат "Ніжність". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат вразить ваших гостей своєю легкістю та ніжною текстурою. Виготовлений з простих інгредієнтів, він стане ідеальним доповненням до Великоднього столу. Порадуйте близьких смачним і красивим салатом, який зробить святкову атмосферу ще яскравішою.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

шинка — 300 г;

варені яйця — 2 шт.;

зелена цибуля — за смаком;

твердий сир — 150 г;

редиска — 150 г;

майонез — за смаком.

Спосіб приготування

Шинку нарізаю кубиками і викладаю першим шаром у салатницю, покриваю майонезом.

Майонез та шинка. Фото: gospodynka.com.ua

На шинку викладаю натерті варені яйця та покриваю майонезом.

Зелена цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Далі додаю подрібнену зелену цибулю і знову змащую майонезом.

Тертий сир. Фото: gospodynka.com.ua

Натираю твердий сир і викладаю його на наступний шар, змащуючи майонезом.

Терта редиска. Фото: gospodynka.com.ua

Завершую салат натертою редискою. Подаю одразу після приготування.

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