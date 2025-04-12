Салат Ніжність на Великдень — легкий та смачний рецепт для святкового столу

Салат "Ніжність" на Великдень — дуже смачний та повітряний
Цей салат вразить ваших гостей своєю легкістю та ніжною текстурою. Виготовлений з простих інгредієнтів, він стане ідеальним доповненням до Великоднього столу. Порадуйте близьких смачним і красивим салатом, який зробить святкову атмосферу ще яскравішою.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- шинка — 300 г;
- варені яйця — 2 шт.;
- зелена цибуля — за смаком;
- твердий сир — 150 г;
- редиска — 150 г;
- майонез — за смаком.
Спосіб приготування
Шинку нарізаю кубиками і викладаю першим шаром у салатницю, покриваю майонезом.
На шинку викладаю натерті варені яйця та покриваю майонезом.
Далі додаю подрібнену зелену цибулю і знову змащую майонезом.
Натираю твердий сир і викладаю його на наступний шар, змащуючи майонезом.
Завершую салат натертою редискою. Подаю одразу після приготування.
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