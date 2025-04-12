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Салат "Ніжність" на Великдень — дуже смачний та повітряний

12 квітня 2025 12:01
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Ніжність на Великдень — легкий та смачний рецепт для святкового столу
Салат "Ніжність". Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей салат вразить ваших гостей своєю легкістю та ніжною текстурою. Виготовлений з простих інгредієнтів, він стане ідеальним доповненням до Великоднього столу. Порадуйте близьких смачним і красивим салатом, який зробить святкову атмосферу ще яскравішою. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • шинка — 300 г;
  • варені яйця — 2 шт.;
  • зелена цибуля — за смаком;
  • твердий сир — 150 г;
  • редиска — 150 г;
  • майонез — за смаком.

Спосіб приготування

Шинку нарізаю кубиками і викладаю першим шаром у салатницю, покриваю майонезом.

салат Ніжність на Великдень дуже смачний та повітряний
Майонез та шинка. Фото: gospodynka.com.ua

На шинку викладаю натерті варені яйця та покриваю майонезом.

салат Ніжність на Великдень дуже смачний
Зелена цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Далі додаю подрібнену зелену цибулю і знову змащую майонезом.

салат Ніжність на Великдень
Тертий сир. Фото: gospodynka.com.ua

Натираю твердий сир і викладаю його на наступний шар, змащуючи майонезом.

салат Ніжність на Великдень з шинкою
Терта редиска. Фото: gospodynka.com.ua

Завершую салат натертою редискою. Подаю одразу після приготування.

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12:34 З'явилось відео, як ухилянти вночі тікали в Молдову по воді

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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