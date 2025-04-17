Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Салат на Пасху Лебединый пух — понадобится пекинская капуста arrow

Салат на Пасху Лебединый пух — понадобится пекинская капуста

17 апреля 2025 03:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат на Пасху Лебединый пух — нежный рецепт с пекинской капустой и курицей
Салат на Пасху "Лебединый пух". Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Салат "Лебединый пух" — это праздничная легкость в каждой ложке. Благодаря пекинской капусте, вареной курице, белкам и брынзе он получается одновременно нежным, сытным и свежим. Идеально подходит к пасхальному столу, а еще готовится из простых ингредиентов и за считанные минуты.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • пекинская капуста — 200 г;
  • брынза — 150 г;
  • яичные белки вареные — 3 шт.;
  • отварное куриное филе — 1 шт.;
  • соль — по вкусу.

Для заправки:

  • сметана — 125 г;
  • горчица острая — 1 ч. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • лимонный сок — 1 ст. л.

Способ приготовления

Нарезать пекинскую капусту небольшими кусочками и выложить в салатник.

null
Пекинская капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Брынзу и вареные яичные белки нарезать кубиками, добавить к капусте.

null
Яичные белки. Фото: gospodynka.com.ua

Куриное филе также измельчить кубиками и добавить к салату.

null
Куриное филе. Фото: gospodynka.com.ua

Для заправки смешать сметану, горчицу, выдавленный через пресс чеснок и лимонный сок.

null
Приготовление соуса. Фото: gospodynka.com.ua

Заправить салат, по желанию добавить соль, перемешать и сразу подавать к столу.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов

Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.

Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.

Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.

А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.

овощи зелень салат рецепты пекинская капуста
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:32 В Харькове судили поджигателей авто бойца ЗСУ — что решил суд

03:26 В "Азове" есть вакансии для водителей — обещают хорошую зарплату

02:43 Трамп лично не пустил Маска в Пентагон — что известно о скандале

02:30 Выезд за границу женщины-военной — какие правила в апреле 2025

02:09 Количество жертв и результат удара по Днепру — подробности и фото

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

01:33 Арсенал во второй раз обыграл Реал и сыграет в полуфинале ЛЧ

01:30 Элита не идет в ВСУ, а уклонистов надо наказывать, — Луценко

01:03 Мужчина помогал уклонистам устроиться водителями — приговор суда

00:49 Украина разрабатывает даже лазеры — Гордон о ВПК и атаках РФ

00:30 Изменение категории годности — надо ли идти в ТЦК

03:32 В Харькове судили поджигателей авто бойца ЗСУ — что решил суд

03:26 В "Азове" есть вакансии для водителей — обещают хорошую зарплату

02:43 Трамп лично не пустил Маска в Пентагон — что известно о скандале

02:30 Выезд за границу женщины-военной — какие правила в апреле 2025

02:09 Количество жертв и результат удара по Днепру — подробности и фото

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

01:33 Арсенал во второй раз обыграл Реал и сыграет в полуфинале ЛЧ

01:30 Элита не идет в ВСУ, а уклонистов надо наказывать, — Луценко

01:03 Мужчина помогал уклонистам устроиться водителями — приговор суда

00:49 Украина разрабатывает даже лазеры — Гордон о ВПК и атаках РФ

00:30 Изменение категории годности — надо ли идти в ТЦК

14:18 Прифронтовые регионы получат новую помощь, — детали

14 апреля

22:33 Морское перемирие — плюсы для Украины и к чему стремится Россия

15:57 Потопление крейсера "Москва" — как Украина изменила ход войны

13 апреля

06:38 Украинцы на Бали — как открыть бизнес на острове

12 апреля

06:39 Метро на Виноградарь — где делись миллиарды и когда ждать станции

11 апреля

20:11 Римских легионеров заметили в центре Одессы — что готовится

10 апреля

20:11 Скачок цен перед Пасхой в Одессе — что подорожало

9 апреля

22:33 Мировые рынки нестабильны — чего ждать от инициатив Трампа

8 апреля

22:33 Цена молодого картофеля — 160 грн за кг, что говорят одесситы

06:44 Россияне срывают визит Зеленского в ЮАР — как они это делают

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Особые банкноты — от каких купюр евро лучше избавиться в 2025

5 апреля 2025

Легальный выезд за границу — что грозит тем, кто не вернулся

8 апреля 2025

Цены на яйца изменили траекторию — что происходит в АТБ

10 апреля 2025

Военный предложил разделить мобилизованных на категории

9 апреля 2025

Пенсионерам придется вернуть деньги государству — кого касается

3 апреля 2025

Польша и Германия — почему украинцев могут депортировать в апреле

4 апреля 2025

Обреченные купюры — какие доллары и евро запрещено обменивать

12 апреля 2025

До 10 000 грн на день рождения — кто получит выплату в 2025

4 апреля 2025

Новый тариф от Киевстара — что стоит всего 50 грн в месяц

15 апреля 2025

Мобилизация 50-60-летних в апреле 2025 — какие нюансы нужно знать