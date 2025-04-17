Салат на Пасху Лебединый пух — нежный рецепт с пекинской капустой и курицей

Салат на Пасху "Лебединый пух". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Лебединый пух" — это праздничная легкость в каждой ложке. Благодаря пекинской капусте, вареной курице, белкам и брынзе он получается одновременно нежным, сытным и свежим. Идеально подходит к пасхальному столу, а еще готовится из простых ингредиентов и за считанные минуты.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

пекинская капуста — 200 г;

брынза — 150 г;

яичные белки вареные — 3 шт.;

отварное куриное филе — 1 шт.;

соль — по вкусу.

Для заправки:

сметана — 125 г;

горчица острая — 1 ч. л.;

чеснок — 1 зубчик;

лимонный сок — 1 ст. л.

Способ приготовления

Нарезать пекинскую капусту небольшими кусочками и выложить в салатник.

Пекинская капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Брынзу и вареные яичные белки нарезать кубиками, добавить к капусте.

Яичные белки. Фото: gospodynka.com.ua

Куриное филе также измельчить кубиками и добавить к салату.

Куриное филе. Фото: gospodynka.com.ua

Для заправки смешать сметану, горчицу, выдавленный через пресс чеснок и лимонный сок.

Приготовление соуса. Фото: gospodynka.com.ua

Заправить салат, по желанию добавить соль, перемешать и сразу подавать к столу.

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