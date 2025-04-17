Салат на Пасху Лебединый пух — нежный рецепт с пекинской капустой и курицей

Салат на Пасху Лебединый пух — понадобится пекинская капуста
Салат "Лебединый пух" — это праздничная легкость в каждой ложке. Благодаря пекинской капусте, вареной курице, белкам и брынзе он получается одновременно нежным, сытным и свежим. Идеально подходит к пасхальному столу, а еще готовится из простых ингредиентов и за считанные минуты.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 200 г;
- брынза — 150 г;
- яичные белки вареные — 3 шт.;
- отварное куриное филе — 1 шт.;
- соль — по вкусу.
Для заправки:
- сметана — 125 г;
- горчица острая — 1 ч. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- лимонный сок — 1 ст. л.
Способ приготовления
Нарезать пекинскую капусту небольшими кусочками и выложить в салатник.
Брынзу и вареные яичные белки нарезать кубиками, добавить к капусте.
Куриное филе также измельчить кубиками и добавить к салату.
Для заправки смешать сметану, горчицу, выдавленный через пресс чеснок и лимонный сок.
Заправить салат, по желанию добавить соль, перемешать и сразу подавать к столу.
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