Салат на Великдень Лебединий пух — ніжний рецепт з пекінською капустою та куркою

Салат на Великдень "Лебединий пух". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Лебединий пух" — це святкова легкість у кожній ложці. Завдяки пекінській капусті, вареній курці, білкам та бринзі він виходить водночас ніжним, ситним і свіжим. Ідеально пасує до великоднього столу, а ще готується з простих інгредієнтів і за лічені хвилини.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

пекінська капуста — 200 г;

бринза — 150 г;

яєчні білки варені — 3 шт.;

відварене куряче філе — 1 шт.;

сіль — за смаком.

Для заправки:

сметана — 125 г;

гірчиця гостра — 1 ч. л.;

часник — 1 зубчик;

лимонний сік — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Нарізати пекінську капусту невеликими шматочками та викласти в салатник.

Пекінська капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Бринзу й варені яєчні білки нарізати кубиками, додати до капусти.

Яєчні білки. Фото: gospodynka.com.ua

Куряче філе також подрібнити кубиками й додати до салату.

Куряче філе. Фото: gospodynka.com.ua

Для заправки змішати сметану, гірчицю, видавлений через прес часник і лимонний сік.

Приготування соуса. Фото: gospodynka.com.ua

Заправити салат, за бажанням додати сіль, перемішати й одразу подавати до столу.

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