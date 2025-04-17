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Салат на Великдень Лебединий пух — знадобиться пекінська капуста

17 квітня 2025 03:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат на Великдень Лебединий пух — ніжний рецепт з пекінською капустою та куркою
Салат на Великдень "Лебединий пух". Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Салат "Лебединий пух" — це святкова легкість у кожній ложці. Завдяки пекінській капусті, вареній курці, білкам та бринзі він виходить водночас ніжним, ситним і свіжим. Ідеально пасує до великоднього столу, а ще готується з простих інгредієнтів і за лічені хвилини.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • пекінська капуста — 200 г;
  • бринза — 150 г;
  • яєчні білки варені — 3 шт.;
  • відварене куряче філе — 1 шт.;
  • сіль — за смаком.

Для заправки:

  • сметана — 125 г;
  • гірчиця гостра — 1 ч. л.;
  • часник — 1 зубчик;
  • лимонний сік — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Нарізати пекінську капусту невеликими шматочками та викласти в салатник. 

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Пекінська капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Бринзу й варені яєчні білки нарізати кубиками, додати до капусти.

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Яєчні білки. Фото: gospodynka.com.ua

Куряче філе також подрібнити кубиками й додати до салату. 

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Куряче філе. Фото: gospodynka.com.ua

Для заправки змішати сметану, гірчицю, видавлений через прес часник і лимонний сік. 

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Приготування соуса. Фото: gospodynka.com.ua

Заправити салат, за бажанням додати сіль, перемішати й одразу подавати до столу.

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