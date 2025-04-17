Салат на Великдень Лебединий пух — ніжний рецепт з пекінською капустою та куркою

Салат на Великдень Лебединий пух — знадобиться пекінська капуста
Салат "Лебединий пух" — це святкова легкість у кожній ложці. Завдяки пекінській капусті, вареній курці, білкам та бринзі він виходить водночас ніжним, ситним і свіжим. Ідеально пасує до великоднього столу, а ще готується з простих інгредієнтів і за лічені хвилини.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 200 г;
- бринза — 150 г;
- яєчні білки варені — 3 шт.;
- відварене куряче філе — 1 шт.;
- сіль — за смаком.
Для заправки:
- сметана — 125 г;
- гірчиця гостра — 1 ч. л.;
- часник — 1 зубчик;
- лимонний сік — 1 ст. л.
Спосіб приготування
Нарізати пекінську капусту невеликими шматочками та викласти в салатник.
Бринзу й варені яєчні білки нарізати кубиками, додати до капусти.
Куряче філе також подрібнити кубиками й додати до салату.
Для заправки змішати сметану, гірчицю, видавлений через прес часник і лимонний сік.
Заправити салат, за бажанням додати сіль, перемішати й одразу подавати до столу.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів
Смачний салат із буряків — секретний рецепт з відомого ресторану.
Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.
Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі.
А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.
Читайте Новини.LIVE!