Легкий салат из редиса и огурцов — заменит даже ужин

Салат с редисом и огурцами. Фото: smachnenke.com.ua

Свежий, хрустящий и питательный — этот салат из сезонных овощей, зелени и яиц готовится за несколько минут и прекрасно заменяет полноценный ужин. Идеальное сочетание простоты и пользы для здоровья.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

редис — 250 г;

яйца — 4 шт.;

огурцы — 2 шт.;

лук зеленый — 1 пучок;

укроп — 1 пучок;

петрушка — 1 пучок;

сметана 15% — 2 ст. л.;

горчица в зернах — 2 ч. л.;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Сварить яйца вкрутую, охладить и нарезать кубиком. Огурцы и редис нарезать небольшими кусочками, добавить к яйцам.

Нарезанный редис. Фото: smachnenke.com.ua

Измельчить зелень петрушки, укропа и зеленого лука, высыпать в миску к овощам и яйцам.

Зелень и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Заправить салат сметаной, добавить горчицу в зернах, соль и перец по вкусу.

Готовый салат Фото: smachnenke.com.ua

Тщательно перемешать все ингредиенты до однородности.

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