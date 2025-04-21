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Салат "Легкий" с редисом и огурцами — заменит даже ужин

21 апреля 2025 22:31
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Легкий салат из редиса и огурцов — заменит даже ужин
Салат с редисом и огурцами. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Свежий, хрустящий и питательный — этот салат из сезонных овощей, зелени и яиц готовится за несколько минут и прекрасно заменяет полноценный ужин. Идеальное сочетание простоты и пользы для здоровья.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • редис — 250 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • огурцы — 2 шт.;
  • лук зеленый — 1 пучок;
  • укроп — 1 пучок;
  • петрушка — 1 пучок;
  • сметана 15% — 2 ст. л.;
  • горчица в зернах — 2 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Сварить яйца вкрутую, охладить и нарезать кубиком. Огурцы и редис нарезать небольшими кусочками, добавить к яйцам.

рецепт салата з редискою та огірками
Нарезанный редис. Фото: smachnenke.com.ua

Измельчить зелень петрушки, укропа и зеленого лука, высыпать в миску к овощам и яйцам.

рецепт салата з редискою та огірками на вечерю
Зелень и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Заправить салат сметаной, добавить горчицу в зернах, соль и перец по вкусу.

рецепт салата з редискою та огірками замість вечері
Готовый салат Фото: smachnenke.com.ua

Тщательно перемешать все ингредиенты до однородности.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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