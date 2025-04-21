Легкий салат из редиса и огурцов — заменит даже ужин

Салат "Легкий" с редисом и огурцами — заменит даже ужин
Свежий, хрустящий и питательный — этот салат из сезонных овощей, зелени и яиц готовится за несколько минут и прекрасно заменяет полноценный ужин. Идеальное сочетание простоты и пользы для здоровья.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- редис — 250 г;
- яйца — 4 шт.;
- огурцы — 2 шт.;
- лук зеленый — 1 пучок;
- укроп — 1 пучок;
- петрушка — 1 пучок;
- сметана 15% — 2 ст. л.;
- горчица в зернах — 2 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
Сварить яйца вкрутую, охладить и нарезать кубиком. Огурцы и редис нарезать небольшими кусочками, добавить к яйцам.
Измельчить зелень петрушки, укропа и зеленого лука, высыпать в миску к овощам и яйцам.
Заправить салат сметаной, добавить горчицу в зернах, соль и перец по вкусу.
Тщательно перемешать все ингредиенты до однородности.
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