Салат Квітень на Великдень — простий, бюджетний і дуже смачний рецепт

Салат "Квітень" на Великдень — багатий смак, дешевий за складом
Салат "Квітень" готується з доступних інгредієнтів, але смакує святково й ніжно. Ідеально підходить до великоднього столу — легкий, весняний і дуже апетитний.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- капуста білокачанна — ½ шт.;
- редиска — 100 г;
- сирки плавлені — 2 шт.;
- яйця варені — 2 шт.;
- зелена цибуля — за смаком.
Для соусу:
- сметана — за смаком;
- гірчиця — за смаком;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування
Змішати сметану з гірчицею, сіллю та перцем до однорідного соусу. Нашаткувати капусту дрібною соломкою, викласти першим шаром на плоску тарілку, злегка посолити, змастити сіточкою соусу.
Нарізати редиску соломкою, викласти другим шаром, знову змастити соусом. Натерти плавлені сирки на тертці, викласти наступним шаром, покрити соусом.
Натерти варені яйця, викласти останнім шаром, зробити сіточку з соусу.
Посипати зверху дрібно нарізаною зеленою цибулею.
Готово! Салат можна подавати одразу або дати йому трохи настоятися.
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