Салат Квітень на Великдень — простий, бюджетний і дуже смачний рецепт

Салат "Квітень". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Квітень" готується з доступних інгредієнтів, але смакує святково й ніжно. Ідеально підходить до великоднього столу — легкий, весняний і дуже апетитний.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

капуста білокачанна — ½ шт.;

редиска — 100 г;

сирки плавлені — 2 шт.;

яйця варені — 2 шт.;

зелена цибуля — за смаком.

Для соусу:

сметана — за смаком;

гірчиця — за смаком;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування

Змішати сметану з гірчицею, сіллю та перцем до однорідного соусу. Нашаткувати капусту дрібною соломкою, викласти першим шаром на плоску тарілку, злегка посолити, змастити сіточкою соусу.

Капуста та соус. Фото: gospodynka.com.ua

Нарізати редиску соломкою, викласти другим шаром, знову змастити соусом. Натерти плавлені сирки на тертці, викласти наступним шаром, покрити соусом.

Редиска та соус. Фото: gospodynka.com.ua

Натерти варені яйця, викласти останнім шаром, зробити сіточку з соусу.

Терті яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Посипати зверху дрібно нарізаною зеленою цибулею.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Готово! Салат можна подавати одразу або дати йому трохи настоятися.

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