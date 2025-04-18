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Салат "Квітень" на Великдень — багатий смак, дешевий за складом

18 квітня 2025 12:23
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Квітень на Великдень — простий, бюджетний і дуже смачний рецепт
Салат "Квітень". Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Салат "Квітень" готується з доступних інгредієнтів, але смакує святково й ніжно. Ідеально підходить до великоднього столу — легкий, весняний і дуже апетитний.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • капуста білокачанна — ½ шт.;
  • редиска — 100 г;
  • сирки плавлені — 2 шт.;
  • яйця варені — 2 шт.;
  • зелена цибуля — за смаком.

Для соусу:

  • сметана — за смаком;
  • гірчиця — за смаком;
  • сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування

Змішати сметану з гірчицею, сіллю та перцем до однорідного соусу. Нашаткувати капусту дрібною соломкою, викласти першим шаром на плоску тарілку, злегка посолити, змастити сіточкою соусу.

салат Квітень на Великдень, який багатий смак, дешевий за складом
Капуста та соус. Фото: gospodynka.com.ua

Нарізати редиску соломкою, викласти другим шаром, знову змастити соусом. Натерти плавлені сирки на тертці, викласти наступним шаром, покрити соусом.

салат на Великдень, який багатий смак, дешевий за складом
Редиска та соус. Фото: gospodynka.com.ua

Натерти варені яйця, викласти останнім шаром, зробити сіточку з соусу.

салат, який багатий смак, дешевий за складом
Терті яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Посипати зверху дрібно нарізаною зеленою цибулею.

овочевий салат, який багатий смак, дешевий за складом
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Готово! Салат можна подавати одразу або дати йому трохи настоятися.

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Великдень капуста Великодній тиждень салат редиска
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