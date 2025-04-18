Салат Апрель на Пасху — простой, бюджетный и очень вкусный рецепт

Салат "Апрель". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Апрель" готовится из доступных ингредиентов, но на вкус празднично и нежно. Идеально подходит к пасхальному столу — легкий, весенний и очень аппетитный.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

капуста белокочанная — ½ шт.;

редиска — 100 г;

сырки плавленые — 2 шт.;

яйца вареные — 2 шт.;

зеленый лук — по вкусу.

Для соуса:

сметана — по вкусу;

горчица — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Смешать сметану с горчицей, солью и перцем до однородного соуса. Нашинковать капусту мелкой соломкой, выложить первым слоем на плоскую тарелку, слегка посолить, смазать сеточкой соуса.

Капуста и соус. Фото: gospodynka.com.ua

Нарезать редиску соломкой, выложить вторым слоем, снова смазать соусом. Натереть плавленые сырки на терке, выложить следующим слоем, покрыть соусом.

Редис и соус. Фото: gospodynka.com.ua

Натереть вареные яйца, выложить последним слоем, сделать сеточку из соуса.

Тертые яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Посыпать сверху мелко нарезанным зеленым луком.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Готово! Салат можно подавать сразу или дать ему немного настояться.

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