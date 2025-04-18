Салат Апрель на Пасху — простой, бюджетный и очень вкусный рецепт

Салат "Апрель" на Пасху — богатый вкус, дешевый по составу
Салат "Апрель" готовится из доступных ингредиентов, но на вкус празднично и нежно. Идеально подходит к пасхальному столу — легкий, весенний и очень аппетитный.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- капуста белокочанная — ½ шт.;
- редиска — 100 г;
- сырки плавленые — 2 шт.;
- яйца вареные — 2 шт.;
- зеленый лук — по вкусу.
Для соуса:
- сметана — по вкусу;
- горчица — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
Смешать сметану с горчицей, солью и перцем до однородного соуса. Нашинковать капусту мелкой соломкой, выложить первым слоем на плоскую тарелку, слегка посолить, смазать сеточкой соуса.
Нарезать редиску соломкой, выложить вторым слоем, снова смазать соусом. Натереть плавленые сырки на терке, выложить следующим слоем, покрыть соусом.
Натереть вареные яйца, выложить последним слоем, сделать сеточку из соуса.
Посыпать сверху мелко нарезанным зеленым луком.
Готово! Салат можно подавать сразу или дать ему немного настояться.
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