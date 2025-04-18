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Салат "Апрель" на Пасху — богатый вкус, дешевый по составу

18 апреля 2025 12:23
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Апрель на Пасху — простой, бюджетный и очень вкусный рецепт
Салат "Апрель". Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Салат "Апрель" готовится из доступных ингредиентов, но на вкус празднично и нежно. Идеально подходит к пасхальному столу — легкий, весенний и очень аппетитный.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • капуста белокочанная — ½ шт.;
  • редиска — 100 г;
  • сырки плавленые — 2 шт.;
  • яйца вареные — 2 шт.;
  • зеленый лук — по вкусу.

Для соуса:

  • сметана — по вкусу;
  • горчица — по вкусу;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Смешать сметану с горчицей, солью и перцем до однородного соуса. Нашинковать капусту мелкой соломкой, выложить первым слоем на плоскую тарелку, слегка посолить, смазать сеточкой соуса.

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Капуста и соус. Фото: gospodynka.com.ua

Нарезать редиску соломкой, выложить вторым слоем, снова смазать соусом. Натереть плавленые сырки на терке, выложить следующим слоем, покрыть соусом.

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Редис и соус. Фото: gospodynka.com.ua

Натереть вареные яйца, выложить последним слоем, сделать сеточку из соуса.

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Тертые яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Посыпать сверху мелко нарезанным зеленым луком.

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Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Готово! Салат можно подавать сразу или дать ему немного настояться.

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13:05 Пробки на трассе Одесса-Рени — ситуация с выездом на границе

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12:49 WhatsApp получил функцию, которая уже давно доступна в Telegram

12:48 Сырский три дня провел на фронте и раскрыл планы РФ

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