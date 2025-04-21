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Салат "Легкий" з редискою та огірками — замінить навіть вечерю

21 квітня 2025 22:31
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Легкий салат з редиски та огірків — замінить навіть вечерю
Салат з редискою та огірками. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Свіжий, хрусткий і поживний — цей салат із сезонних овочів, зелені та яєць готується за кілька хвилин і чудово замінює повноцінну вечерю. Ідеальне поєднання простоти й користі для здоров’я.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • редиска — 250 г;
  • яйця — 4 шт.;
  • огірки — 2 шт.;
  • цибуля зелена — 1 пучок;
  • кріп — 1 пучок;
  • петрушка — 1 пучок;
  • сметана 15% — 2 ст. л.;
  • гірчиця в зернах — 2 ч. л.;
  • сіль, перець — до смаку.

Спосіб приготування

Зварити яйця вкруту, охолодити й нарізати кубиком. Огірки та редиску нарізати невеликими шматочками, додати до яєць.

рецепт салата з редискою та огірками
Нарізана редиска. Фото: smachnenke.com.ua

Подрібнити зелень петрушки, кропу та зеленої цибулі, висипати в миску до овочів і яєць.

рецепт салата з редискою та огірками на вечерю
Зелень та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Заправити салат сметаною, додати гірчицю в зернах, сіль і перець за смаком.

рецепт салата з редискою та огірками замість вечері
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Ретельно перемішати всі інгредієнти до однорідності.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:45 Посол США в Україні Брінк записала прощальне відео

21:17 Трамп пояснив, коли розповість про мирну угоду для України та РФ

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