Легкий салат з редиски та огірків — замінить навіть вечерю

Салат з редискою та огірками. Фото: smachnenke.com.ua

Свіжий, хрусткий і поживний — цей салат із сезонних овочів, зелені та яєць готується за кілька хвилин і чудово замінює повноцінну вечерю. Ідеальне поєднання простоти й користі для здоров’я.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

редиска — 250 г;

яйця — 4 шт.;

огірки — 2 шт.;

цибуля зелена — 1 пучок;

кріп — 1 пучок;

петрушка — 1 пучок;

сметана 15% — 2 ст. л.;

гірчиця в зернах — 2 ч. л.;

сіль, перець — до смаку.

Спосіб приготування

Зварити яйця вкруту, охолодити й нарізати кубиком. Огірки та редиску нарізати невеликими шматочками, додати до яєць.

Нарізана редиска. Фото: smachnenke.com.ua

Подрібнити зелень петрушки, кропу та зеленої цибулі, висипати в миску до овочів і яєць.

Зелень та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Заправити салат сметаною, додати гірчицю в зернах, сіль і перець за смаком.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Ретельно перемішати всі інгредієнти до однорідності.

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