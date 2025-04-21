Легкий салат з редиски та огірків — замінить навіть вечерю

Салат "Легкий" з редискою та огірками — замінить навіть вечерю
Свіжий, хрусткий і поживний — цей салат із сезонних овочів, зелені та яєць готується за кілька хвилин і чудово замінює повноцінну вечерю. Ідеальне поєднання простоти й користі для здоров’я.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- редиска — 250 г;
- яйця — 4 шт.;
- огірки — 2 шт.;
- цибуля зелена — 1 пучок;
- кріп — 1 пучок;
- петрушка — 1 пучок;
- сметана 15% — 2 ст. л.;
- гірчиця в зернах — 2 ч. л.;
- сіль, перець — до смаку.
Спосіб приготування
Зварити яйця вкруту, охолодити й нарізати кубиком. Огірки та редиску нарізати невеликими шматочками, додати до яєць.
Подрібнити зелень петрушки, кропу та зеленої цибулі, висипати в миску до овочів і яєць.
Заправити салат сметаною, додати гірчицю в зернах, сіль і перець за смаком.
Ретельно перемішати всі інгредієнти до однорідності.
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