Рецепт постной фасоли с чесноком — и мяса не нужно
Если вы думаете, что постные блюда не могут быть сытными и ароматными, этот рецепт фасоли с чесноком точно изменит ваше мнение. Благодаря сочетанию нежной отварной фасоли, зажарки из моркови, лука и специй блюдо получается невероятно вкусным, а чеснок добавляет пикантности и особого аромата. Готовится просто, не требует дорогих ингредиентов и прекрасно подходит как гарнир или самостоятельное блюдо.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- фасоль — 250-300 г;
- лук — 1-2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 3-4 зубчика;
- соль, перец — по вкусу;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
Тщательно промыть фасоль, замочить в воде на ночь, затем сварить на медленном огне в течение 1-1,5 часа.
Лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке. Обжарить лук на растительном масле до золотистого цвета, добавить морковь и измельченный чеснок, жарить до мягкости.
Добавить томатную пасту, перемешать, влить немного воды и тушить на малом огне 10 минут.
Добавить сваренную фасоль, посолить, поперчить и готовить еще 10-12 минут. Готовое блюдо получается сытным, ароматным и полезным. Приятного аппетита!
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