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Рецепт постной фасоли с чесноком — и мяса не нужно

29 марта 2025 12:14
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Рецепт постной фасоли с чесноком — и мяса не нужно
Постная фасоль. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Если вы думаете, что постные блюда не могут быть сытными и ароматными, этот рецепт фасоли с чесноком точно изменит ваше мнение. Благодаря сочетанию нежной отварной фасоли, зажарки из моркови, лука и специй блюдо получается невероятно вкусным, а чеснок добавляет пикантности и особого аромата. Готовится просто, не требует дорогих ингредиентов и прекрасно подходит как гарнир или самостоятельное блюдо.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • фасоль — 250-300 г;
  • лук — 1-2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок — 3-4 зубчика;
  • соль, перец — по вкусу;
  • томатная паста — 2 ст. л.;
  • растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Тщательно промыть фасоль, замочить в воде на ночь, затем сварить на медленном огне в течение 1-1,5 часа.

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Нарезанный лук. Фото: smachnenke.com.ua

Лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке. Обжарить лук на растительном масле до золотистого цвета, добавить морковь и измельченный чеснок, жарить до мягкости.

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Морковь и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить томатную пасту, перемешать, влить немного воды и тушить на малом огне 10 минут.

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Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить сваренную фасоль, посолить, поперчить и готовить еще 10-12 минут. Готовое блюдо получается сытным, ароматным и полезным. Приятного аппетита!

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11:53 В Одесской области от кори умер младенец — как уберечь детей

11:49 РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу — что известно

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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