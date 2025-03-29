Рецепт постной фасоли с чесноком — и мяса не нужно

Постная фасоль. Фото: smachnenke.com.ua

Если вы думаете, что постные блюда не могут быть сытными и ароматными, этот рецепт фасоли с чесноком точно изменит ваше мнение. Благодаря сочетанию нежной отварной фасоли, зажарки из моркови, лука и специй блюдо получается невероятно вкусным, а чеснок добавляет пикантности и особого аромата. Готовится просто, не требует дорогих ингредиентов и прекрасно подходит как гарнир или самостоятельное блюдо.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

фасоль — 250-300 г;

лук — 1-2 шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 3-4 зубчика;

соль, перец — по вкусу;

томатная паста — 2 ст. л.;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Тщательно промыть фасоль, замочить в воде на ночь, затем сварить на медленном огне в течение 1-1,5 часа.

Нарезанный лук. Фото: smachnenke.com.ua

Лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке. Обжарить лук на растительном масле до золотистого цвета, добавить морковь и измельченный чеснок, жарить до мягкости.

Морковь и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить томатную пасту, перемешать, влить немного воды и тушить на малом огне 10 минут.

Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить сваренную фасоль, посолить, поперчить и готовить еще 10-12 минут. Готовое блюдо получается сытным, ароматным и полезным. Приятного аппетита!

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