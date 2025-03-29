Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Рецепт пісної квасолі з часником — і м'яса не потрібно arrow

Рецепт пісної квасолі з часником — і м'яса не потрібно

29 березня 2025 12:14
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Рецепт пісної квасолі з часником — і м'яса не потрібно
Пісна квасоля. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Якщо ви думаєте, що пісні страви не можуть бути ситними й ароматними, цей рецепт квасолі з часником точно змінить вашу думку. Завдяки поєднанню ніжної відвареної квасолі, засмажки з моркви, цибулі та спецій страва виходить неймовірно смачною, а часник додає пікантності та особливого аромату. Готується просто, не потребує дорогих інгредієнтів і чудово смакує як гарнір або самостійна страва.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • квасоля — 250-300 г;
  • цибуля — 1-2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • часник — 3-4 зубчики;
  • сіль, перець — на смак;
  • томатна паста — 2 ст. л.;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Ретельно промити квасолю, замочити у воді на ніч, потім зварити на повільному вогні протягом 1-1,5 години.

як приготувати пісну квасолю з часником
Нарізана цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Цибулю нарізати кубиками, моркву натерти на великій тертці. Обсмажити цибулю на олії до золотистого кольору, додати моркву і подрібнений часник, смажити до м’якості.

як смачно приготувати пісну квасолю
Морква та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Додати томатну пасту, перемішати, влити трохи води та тушкувати на малому вогні 10 хвилин.

як приготувати пісну квасолю
Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Додати зварену квасолю, посолити, поперчити та готувати ще 10-12 хвилин. Готова страва виходить ситною, ароматною та корисною. Смачного!

Раніше ми писали про бюджетний, але дуже корисний і смачний салат з буряків.

Також ми писали про рецепт пісного борщу від Євгена Клопотенка.

Ще ми розповідали про рецепт пісної тушкованої капусти з секретами від досвідчених господинь.

Радимо ознайомитися з рецептом квасолі по-грузинськи "Лобіо" — найсмачніша пісна страва.

Зверніть увагу на рецепт пісного борща з вушками з тіста за карпатським рецептом.

часник рецепти квасоля пісний рецепт пісні страви

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:52 Став відомий графік руху спецтранспорту в Одесі на квітень

12:49 Удар по Кривому Рогу — кількість постраждалих зросла

12:42 Сонце не було спокійним — прогноз магнітних бур на сьогодні

12:28 На Одещині чоловік крав товар і продавав його на ринку

12:26 Черги на кордоні України — яка ситуація на КПП зранку

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

12:25 З окупованих територій повернули ще п'ять українських дітей

12:12 Через конфлікт з Роналду Аль-Наср звільнить іменитого тренера

11:59 Як подолати страх змін і почати нове життя — поради

11:55 Українці в Польщі — які є способи набуття другого громадянства

11:53 В Одеській області від кору померло немовля — як вберегти дітей

12:52 Став відомий графік руху спецтранспорту в Одесі на квітень

12:49 Удар по Кривому Рогу — кількість постраждалих зросла

12:42 Сонце не було спокійним — прогноз магнітних бур на сьогодні

12:28 На Одещині чоловік крав товар і продавав його на ринку

12:26 Черги на кордоні України — яка ситуація на КПП зранку

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

12:25 З окупованих територій повернули ще п'ять українських дітей

12:12 Через конфлікт з Роналду Аль-Наср звільнить іменитого тренера

11:59 Як подолати страх змін і почати нове життя — поради

11:55 Українці в Польщі — які є способи набуття другого громадянства

11:53 В Одеській області від кору померло немовля — як вберегти дітей

06:33 Українські фрукти — наскільки ціни будуть доступні цього року

28 березня 2025

22:33 Одеса очима містян — від захоплення до критики

06:33 Майбутнє українських садів — що буде з вітчизняними фруктами

27 березня 2025

22:33 Одеса на лінії фронту — чого ще можна очікувати від ворога

18:38 Інспекція цін в одеському супермаркеті — що пропонують покупцю

06:33 Перемир'я в Чорному морі — дипломатія чи пастка для України

26 березня 2025

22:58 Рання весна та дощі — чи буде Одещина із фруктами цього року

06:14 Де дешевша їжа — ціни на продукти в містах України та ЄС

25 березня 2025

22:33 Гільзи ціною від 6 тисяч гривень — як одесити допомагають ЗСУ

17:48 Конфіденційність Signal — хто і для чого створив додаток

Text

17:35 У Трампа змінили риторику щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

Text

13:03 У Буданова розкрили плани РФ щодо кінця війни — ефір День.LIVE

Text

08:00 В Україні реформують житлову політику для ВПО — ефір Ранок.LIVE

27 березня 2025
Text

20:32 Ставлення у 3 ОШБр до мобілізації в’язнів — прем'єра Новини.LIVE

Text

17:50 Зеленський попередив про новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:40 Що вирішили лідери у Парижі щодо миру в Україні — прямий ефір

Text

13:00 Візит Зеленського в Європу та зустріч з Макроном — ефір День.LIVE

Text

08:00 Рютте висловився про Україну в НАТО — ефір Ранок.LIVE

26 березня 2025
Text

20:52 Зеленський та Макрон роблять заяву щодо війни — трансляція

Text

19:04 Хто відповість за безлад у дворах столиці — ефір Київський час

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Мінімалка в Україні — скільки отримуватимуть українці з 1 квітня

25 березня 2025

Непотрібний номінал — які купюри євро краще не зберігати

18 березня 2025

Київстар знизить вартість тарифів для абонентів — хто у списку

21 березня 2025

Компенсації не буде — чому українці можуть втратити долари і євро

19 березня 2025

Стрижки, котрі старять — яких зачісок краще уникати у 2025 році

25 березня 2025

В Україні покращиться мобільний зв'язок — Рада підтримала закон

22 березня 2025

Трамп відреагував на нічний масований обстріл України

19 березня 2025

Майже 1000 грн надбавки — у кого з квітня зростуть пенсії

20 березня 2025

Один знак Зодіаку зірве фінансовий джекпот у квітні 2025 року

26 березня 2025

Наймодніший колір волосся весни-2025 — навіть звучить чарівно