Рецепт пісної квасолі з часником — і м'яса не потрібно

Пісна квасоля. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо ви думаєте, що пісні страви не можуть бути ситними й ароматними, цей рецепт квасолі з часником точно змінить вашу думку. Завдяки поєднанню ніжної відвареної квасолі, засмажки з моркви, цибулі та спецій страва виходить неймовірно смачною, а часник додає пікантності та особливого аромату. Готується просто, не потребує дорогих інгредієнтів і чудово смакує як гарнір або самостійна страва.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

квасоля — 250-300 г;

цибуля — 1-2 шт.;

морква — 1 шт.;

часник — 3-4 зубчики;

сіль, перець — на смак;

томатна паста — 2 ст. л.;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Ретельно промити квасолю, замочити у воді на ніч, потім зварити на повільному вогні протягом 1-1,5 години.

Нарізана цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Цибулю нарізати кубиками, моркву натерти на великій тертці. Обсмажити цибулю на олії до золотистого кольору, додати моркву і подрібнений часник, смажити до м’якості.

Морква та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Додати томатну пасту, перемішати, влити трохи води та тушкувати на малому вогні 10 хвилин.

Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Додати зварену квасолю, посолити, поперчити та готувати ще 10-12 хвилин. Готова страва виходить ситною, ароматною та корисною. Смачного!

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