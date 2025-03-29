Рецепт пісної квасолі з часником — і м'яса не потрібно
Якщо ви думаєте, що пісні страви не можуть бути ситними й ароматними, цей рецепт квасолі з часником точно змінить вашу думку. Завдяки поєднанню ніжної відвареної квасолі, засмажки з моркви, цибулі та спецій страва виходить неймовірно смачною, а часник додає пікантності та особливого аромату. Готується просто, не потребує дорогих інгредієнтів і чудово смакує як гарнір або самостійна страва.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- квасоля — 250-300 г;
- цибуля — 1-2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- часник — 3-4 зубчики;
- сіль, перець — на смак;
- томатна паста — 2 ст. л.;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Ретельно промити квасолю, замочити у воді на ніч, потім зварити на повільному вогні протягом 1-1,5 години.
Цибулю нарізати кубиками, моркву натерти на великій тертці. Обсмажити цибулю на олії до золотистого кольору, додати моркву і подрібнений часник, смажити до м’якості.
Додати томатну пасту, перемішати, влити трохи води та тушкувати на малому вогні 10 хвилин.
Додати зварену квасолю, посолити, поперчити та готувати ще 10-12 хвилин. Готова страва виходить ситною, ароматною та корисною. Смачного!
Раніше ми писали про бюджетний, але дуже корисний і смачний салат з буряків.
Також ми писали про рецепт пісного борщу від Євгена Клопотенка.
Ще ми розповідали про рецепт пісної тушкованої капусти з секретами від досвідчених господинь.
Радимо ознайомитися з рецептом квасолі по-грузинськи "Лобіо" — найсмачніша пісна страва.
Зверніть увагу на рецепт пісного борща з вушками з тіста за карпатським рецептом.
Читайте Новини.LIVE!