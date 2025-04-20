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Популярный салат в кафе и ресторанах "Французский поцелуй"

20 апреля 2025 12:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Французский поцелуй — любимый хит кафе и ресторанов
Салат "Французский поцелуй". Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот салат завоевал сердца гостей во многих заведениях. Сочное мясо, пикантный маринованный лук, нежный сыр и свежие помидоры создают идеальное сочетание вкуса и текстур.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • мясо (свинина или говядина) — 300 г;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • масло — для жарки;
  • помидоры — 3 шт.;
  • сыр твердый — 200 г;
  • майонез — 2 ст. л.

Для маринада лука:

  • лук репчатый — 1 шт.;
  • вода (кипяток) — 200 мл;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • уксус — 1 ст. л.

Способ приготовления

Нарезать мясо кубиками или полосками. Разогреть сковороду с маслом, выложить мясо и обжарить на сильном огне 7-8 минут до румяной корочки.

популярний салат в кафе і ресторанах Французький поцілунок
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

В конце приправить солью и перцем. Выложить мясо на салфетку, чтобы убрать лишний жир. Для маринада нарезать лук мелкими кубиками. Переложить в миску, залить кипятком, добавить соль, сахар и уксус, перемешать и оставить на 10-15 минут до полного остывания. Откинуть лук на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.

популярний салат в кафе і ресторанах Французький поцілунок
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Нарезать помидоры кубиками, натереть сыр. Соединить мясо, маринованный лук, помидоры, добавить майонез и соль по вкусу, перемешать. Выложить салат на тарелку, сверху посыпать натертым сыром и подавать к столу.

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