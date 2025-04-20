Салат Французский поцелуй — любимый хит кафе и ресторанов

Салат "Французский поцелуй". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат завоевал сердца гостей во многих заведениях. Сочное мясо, пикантный маринованный лук, нежный сыр и свежие помидоры создают идеальное сочетание вкуса и текстур.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

мясо (свинина или говядина) — 300 г;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

масло — для жарки;

помидоры — 3 шт.;

сыр твердый — 200 г;

майонез — 2 ст. л.

Для маринада лука:

лук репчатый — 1 шт.;

вода (кипяток) — 200 мл;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

уксус — 1 ст. л.

Способ приготовления

Нарезать мясо кубиками или полосками. Разогреть сковороду с маслом, выложить мясо и обжарить на сильном огне 7-8 минут до румяной корочки.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

В конце приправить солью и перцем. Выложить мясо на салфетку, чтобы убрать лишний жир. Для маринада нарезать лук мелкими кубиками. Переложить в миску, залить кипятком, добавить соль, сахар и уксус, перемешать и оставить на 10-15 минут до полного остывания. Откинуть лук на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Нарезать помидоры кубиками, натереть сыр. Соединить мясо, маринованный лук, помидоры, добавить майонез и соль по вкусу, перемешать. Выложить салат на тарелку, сверху посыпать натертым сыром и подавать к столу.

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