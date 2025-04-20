Салат Французский поцелуй — любимый хит кафе и ресторанов

Популярный салат в кафе и ресторанах "Французский поцелуй"
Этот салат завоевал сердца гостей во многих заведениях. Сочное мясо, пикантный маринованный лук, нежный сыр и свежие помидоры создают идеальное сочетание вкуса и текстур.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- мясо (свинина или говядина) — 300 г;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу;
- масло — для жарки;
- помидоры — 3 шт.;
- сыр твердый — 200 г;
- майонез — 2 ст. л.
Для маринада лука:
- лук репчатый — 1 шт.;
- вода (кипяток) — 200 мл;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- уксус — 1 ст. л.
Способ приготовления
Нарезать мясо кубиками или полосками. Разогреть сковороду с маслом, выложить мясо и обжарить на сильном огне 7-8 минут до румяной корочки.
В конце приправить солью и перцем. Выложить мясо на салфетку, чтобы убрать лишний жир. Для маринада нарезать лук мелкими кубиками. Переложить в миску, залить кипятком, добавить соль, сахар и уксус, перемешать и оставить на 10-15 минут до полного остывания. Откинуть лук на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
Нарезать помидоры кубиками, натереть сыр. Соединить мясо, маринованный лук, помидоры, добавить майонез и соль по вкусу, перемешать. Выложить салат на тарелку, сверху посыпать натертым сыром и подавать к столу.
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