Салат Французький поцілунок — улюблений хіт кафе та ресторанів

Популярний салат в кафе і ресторанах "Французький поцілунок"
Цей салат завоював серця гостей у багатьох закладах. Соковите м’ясо, пікантна маринована цибуля, ніжний сир і свіжі помідори створюють ідеальне поєднання смаку й текстур.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- м’ясо (свинина або яловичина) — 300 г;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком;
- олія — для смаження;
- помідори — 3 шт.;
- сир твердий — 200 г;
- майонез — 2 ст. л.
Для маринаду цибулі:
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- вода (окріп) — 200 мл;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- оцет — 1 ст. л.
Спосіб приготування
Нарізати м’ясо кубиками або смужками. Розігріти сковороду з олією, викласти м’ясо й обсмажити на сильному вогні 7–8 хвилин до рум’яної скоринки.
Наприкінці приправити сіллю та перцем. Викласти м’ясо на серветку, щоб прибрати зайвий жир. Для маринаду нарізати цибулю дрібними кубиками. Перекласти в миску, залити окропом, додати сіль, цукор та оцет, перемішати й залишити на 10–15 хвилин до повного охолодження. Відкинути цибулю на друшляк, щоб стекла зайва рідина.
Нарізати помідори кубиками, натерти сир. З’єднати м’ясо, мариновану цибулю, помідори, додати майонез і сіль за смаком, перемішати. Викласти салат на тарілку, зверху посипати натертим сиром і подавати до столу.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів
Смачний салат із буряків — секретний рецепт з відомого ресторану.
Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.
Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі.
А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.
Читайте Новини.LIVE!