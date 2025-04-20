Салат Французький поцілунок — улюблений хіт кафе та ресторанів

Салат "Французький поцілунок". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат завоював серця гостей у багатьох закладах. Соковите м’ясо, пікантна маринована цибуля, ніжний сир і свіжі помідори створюють ідеальне поєднання смаку й текстур.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

м’ясо (свинина або яловичина) — 300 г;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

олія — для смаження;

помідори — 3 шт.;

сир твердий — 200 г;

майонез — 2 ст. л.

Для маринаду цибулі:

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

вода (окріп) — 200 мл;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

оцет — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Нарізати м’ясо кубиками або смужками. Розігріти сковороду з олією, викласти м’ясо й обсмажити на сильному вогні 7–8 хвилин до рум’яної скоринки.

Приготування салата. Фото: gospodynka.com.ua

Наприкінці приправити сіллю та перцем. Викласти м’ясо на серветку, щоб прибрати зайвий жир. Для маринаду нарізати цибулю дрібними кубиками. Перекласти в миску, залити окропом, додати сіль, цукор та оцет, перемішати й залишити на 10–15 хвилин до повного охолодження. Відкинути цибулю на друшляк, щоб стекла зайва рідина.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Нарізати помідори кубиками, натерти сир. З’єднати м’ясо, мариновану цибулю, помідори, додати майонез і сіль за смаком, перемішати. Викласти салат на тарілку, зверху посипати натертим сиром і подавати до столу.

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