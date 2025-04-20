Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Популярний салат в кафе і ресторанах "Французький поцілунок" arrow

Популярний салат в кафе і ресторанах "Французький поцілунок"

20 квітня 2025 12:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Французький поцілунок — улюблений хіт кафе та ресторанів
Салат "Французький поцілунок". Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей салат завоював серця гостей у багатьох закладах. Соковите м’ясо, пікантна маринована цибуля, ніжний сир і свіжі помідори створюють ідеальне поєднання смаку й текстур.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • м’ясо (свинина або яловичина) — 300 г;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний мелений — за смаком;
  • олія — для смаження;
  • помідори — 3 шт.;
  • сир твердий — 200 г;
  • майонез — 2 ст. л.

Для маринаду цибулі:

  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • вода (окріп) — 200 мл;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • оцет — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Нарізати м’ясо кубиками або смужками. Розігріти сковороду з олією, викласти м’ясо й обсмажити на сильному вогні 7–8 хвилин до рум’яної скоринки.

популярний салат в кафе і ресторанах Французький поцілунок
Приготування салата. Фото: gospodynka.com.ua

Наприкінці приправити сіллю та перцем. Викласти м’ясо на серветку, щоб прибрати зайвий жир. Для маринаду нарізати цибулю дрібними кубиками. Перекласти в миску, залити окропом, додати сіль, цукор та оцет, перемішати й залишити на 10–15 хвилин до повного охолодження. Відкинути цибулю на друшляк, щоб стекла зайва рідина.

популярний салат в кафе і ресторанах Французький поцілунок
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Нарізати помідори кубиками, натерти сир. З’єднати м’ясо, мариновану цибулю, помідори, додати майонез і сіль за смаком, перемішати. Викласти салат на тарілку, зверху посипати натертим сиром і подавати до столу.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів 

Смачний салат із буряків — секретний рецепт з відомого ресторану.

Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.

Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі.

А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.

м'ясо салат рецепти шеф-кухар свинина
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:37 На Буковині знайшли тіло курсанта з академії з Хмельницького

12:19 Американський канал під час ефіру богослужіння назвав Київ Росією

12:05 Миколаївські морпіхи повернулися з полону — фото зустрічі

11:59 Чи варто очікувати змін самопочуття — прогноз магнітних бур

11:45 Київстар оновлює умови популярної послуги — що зміниться у квітні

Зеленський відреагував на слова Віткоффа про "п'ять територій" - 80x80

Зеленський відреагував на слова Віткоффа про "п'ять територій"

11:26 На Одещині перевірили рівень радіації — що виявили

11:24 Благодатний вогонь прибув в Україну — його зустріли прикордонники

11:00 Пеня і штрафи для ФОП — за яких умов скасують покарання

Text

10:58 Великоднє богослужіння у Ватикані — прямий ефір

10:57 На Одещині чоловік не пропустив автобус — загинула його дружина

12:37 На Буковині знайшли тіло курсанта з академії з Хмельницького

12:19 Американський канал під час ефіру богослужіння назвав Київ Росією

12:05 Миколаївські морпіхи повернулися з полону — фото зустрічі

11:59 Чи варто очікувати змін самопочуття — прогноз магнітних бур

11:45 Київстар оновлює умови популярної послуги — що зміниться у квітні

Зеленський відреагував на слова Віткоффа про "п'ять територій" - 80x80

Зеленський відреагував на слова Віткоффа про "п'ять територій"

11:26 На Одещині перевірили рівень радіації — що виявили

11:24 Благодатний вогонь прибув в Україну — його зустріли прикордонники

11:00 Пеня і штрафи для ФОП — за яких умов скасують покарання

10:57 На Одещині чоловік не пропустив автобус — загинула його дружина

10:50 Дизайн інтер’єру — кухня Селени Гомес стала простором майбутнього

06:33 Жванецький пропагандист чи символ Одеси — як вважають городяни

18 квітня

22:33 Великодній кошик 2025 — скільки одесити витратять цього року

06:33 Курортний сезон в Одесі під загрозою — у якому стані море

17 квітня

06:33 Актуальні ціни до Великодня на "Новому базарі" в Одесі

15 квітня

14:18 Прифронтові регіони отримають нову допомогу, — деталі

14 квітня

22:33 Морське перемир'я — чи є плюси для України і чого прагне Росія

15:57 Потоплення крейсера «Москва» — як Україна змінила хід війни

13 квітня

06:38 Українці на Балі — як відкрити бізнес на острові

12 квітня

06:39 Метро на Виноградар — куди зникли мільярди та коли чекати станції

11 квітня

20:11 Римських легіонерів помітили у центрі Одеси — що готується

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Мобілізація 50-60-річних у квітні 2025 — які нюанси слід знати

8 квітня 2025

Ціни на яйця змінили траєкторію — що відбувається в АТБ

17 квітня 2025

На чому заробляють українці в Польщі — найпопулярніший бізнес

10 квітня 2025

Військовий запропонував розділити мобілізованих на категорії

9 квітня 2025

Пенсіонерам доведеться повертати гроші державі — кого стосується

12 квітня 2025

До 10 000 грн на день народження — хто отримає виплату у 2025

10 квітня 2025

Який документ підтверджує право власності на будинок у 2025 році

18 квітня 2025

Скільки яєць має бути у великодньому кошику — символічна цифра

9 квітня 2025

Правила підземки — кого не пропустять в метро у квітні 2025 року

17 квітня 2025

Німеччина виплатить українцям до 20 тис. євро — подробиці