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Пирог за 1 мин, который лучше пиццы — тесто на кефире и начинка

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Дата публикации 25 мая 2025 01:00
Пирог за одну минуту из кефирного теста — лучший рецепт
Пирог-пицца. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Этот пирог станет настоящей находкой для занятых или голодных. Замесить тесто на кефире можно всего за одну минуту, а начинку взять любую, что есть под рукой — и вот уже ужин готов!

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

  • кефир — 1 стакан (250 мл.);
  • пшеничная мука — 1 стакан (160 г);
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • сахар — ½ ч. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • масло растительное — 1 ст. л.

Для начинки:

  • твердый сыр — 160 г;
  • ветчина — 150 г;
  • грибы — 3-4 шт.;
  • лук — по вкусу.

Способ приготовления

В большой миске смешать кефир, яйцо, соль, сахар, разрыхлитель и растительное масло.

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Кефир и мука. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Постепенно добавить муку и тщательно перемешать ложкой или венчиком — тесто должно получиться чуть гуще сметаны.

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Тесто для пирога. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Начинку подготовить заранее: нарезать ветчину, грибы, сыр и, при желании, немного поджарить лук.

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Ветчина и шампиньоны. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

В форму, смазанную маслом или застеленную пергаментом, влить часть теста, выложить начинку и сверху залить оставшимся тестом.

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Готовое блюдо. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Выпекать пирог в духовке, разогретой до 180 °C, примерно 25-30 минут до румяной корочки. Блюдо готово, когда середина полностью пропеклась.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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