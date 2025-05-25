Пирог за одну минуту из кефирного теста — лучший рецепт

Пирог за 1 мин, который лучше пиццы — тесто на кефире и начинка
Этот пирог станет настоящей находкой для занятых или голодных. Замесить тесто на кефире можно всего за одну минуту, а начинку взять любую, что есть под рукой — и вот уже ужин готов!
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- кефир — 1 стакан (250 мл.);
- пшеничная мука — 1 стакан (160 г);
- яйцо — 1 шт.;
- соль — ½ ч. л.;
- сахар — ½ ч. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- масло растительное — 1 ст. л.
Для начинки:
- твердый сыр — 160 г;
- ветчина — 150 г;
- грибы — 3-4 шт.;
- лук — по вкусу.
Способ приготовления
В большой миске смешать кефир, яйцо, соль, сахар, разрыхлитель и растительное масло.
Постепенно добавить муку и тщательно перемешать ложкой или венчиком — тесто должно получиться чуть гуще сметаны.
Начинку подготовить заранее: нарезать ветчину, грибы, сыр и, при желании, немного поджарить лук.
В форму, смазанную маслом или застеленную пергаментом, влить часть теста, выложить начинку и сверху залить оставшимся тестом.
Выпекать пирог в духовке, разогретой до 180 °C, примерно 25-30 минут до румяной корочки. Блюдо готово, когда середина полностью пропеклась.
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