Пирог за одну минуту из кефирного теста — лучший рецепт

Пирог-пицца. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Этот пирог станет настоящей находкой для занятых или голодных. Замесить тесто на кефире можно всего за одну минуту, а начинку взять любую, что есть под рукой — и вот уже ужин готов!

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

кефир — 1 стакан (250 мл.);

пшеничная мука — 1 стакан (160 г);

яйцо — 1 шт.;

соль — ½ ч. л.;

сахар — ½ ч. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

масло растительное — 1 ст. л.

Для начинки:

твердый сыр — 160 г;

ветчина — 150 г;

грибы — 3-4 шт.;

лук — по вкусу.

Способ приготовления

В большой миске смешать кефир, яйцо, соль, сахар, разрыхлитель и растительное масло.

Кефир и мука. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Постепенно добавить муку и тщательно перемешать ложкой или венчиком — тесто должно получиться чуть гуще сметаны.

Тесто для пирога. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Начинку подготовить заранее: нарезать ветчину, грибы, сыр и, при желании, немного поджарить лук.

Ветчина и шампиньоны. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

В форму, смазанную маслом или застеленную пергаментом, влить часть теста, выложить начинку и сверху залить оставшимся тестом.

Готовое блюдо. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Выпекать пирог в духовке, разогретой до 180 °C, примерно 25-30 минут до румяной корочки. Блюдо готово, когда середина полностью пропеклась.

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