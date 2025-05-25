Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Рецепти Пиріг за 1 хвилину, який краще піци — тісто на кефірі та начинка

Пиріг за 1 хвилину, який краще піци — тісто на кефірі та начинка

Ua en ru
Дата публікації: 25 травня 2025 01:00
Пиріг за одну хвилину з кефірного тіста — кращий рецепт
Пиріг-піца. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Цей пиріг стане справжньою знахідкою для зайнятих чи голодних. Замісити тісто на кефірі можна всього за одну хвилину, а начинку взяти будь-яку, що є під рукою — і от уже вечеря готова!

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кефір — 1 склянка (250 мл.);
  • пшеничне борошно — 1 склянка (160 г);
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • цукор — ½ ч. л.;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • олія рослинна — 1 ст. л.

Для начинки:

  • твердий сир — 160 г;
  • шинка — 150 г;
  • гриби — 3–4 шт.;
  • цибуля — на смак.

Спосіб приготування

У великій мисці змішати кефір, яйце, сіль, цукор, розпушувач і рослинну олію.

пиріг за хвилину, який краще піци, тісто на кефірі та начинка
Кефір та борошно. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Поступово додати борошно й ретельно перемішати ложкою або віничком — тісто має вийти трохи густішим за сметану.

пиріг за хвилину, який краще піци, тісто на кефірі
Тісто для пирога. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Начинку підготувати заздалегідь: нарізати ветчину, гриби, сир і, за бажання, трохи підсмажити цибулю.

пиріг за хвилину, який краще піци, тісто на кефірі та смачна начинка
Шинка та печериці. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

У форму, змащену олією або застелену пергаментом, влити частину тіста, викласти начинку й зверху залити рештою тіста.

пиріг за хвилину, який краще піци, тісто на кефірі та будь-яка начинка
Готова страва. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Випікати пиріг у духовці, розігрітій до 180 °C, приблизно 25–30 хвилин до рум’яної скоринки. Страва готова, коли середина повністю пропеклася.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів та порад, які допоможуть приготувати ідеальний шашлик

Декілька важливих правил, як зберігати мариноване м'ясо для шашлику

Які дрова найкраще підходять для приготування шашлику

Топ-3 обов'язкових спецій для ідеального шашлику

Як правильно нарізати м'ясо на шашлик або як приготувати смачний шашлик без маринаду — знадобиться один простий інгредієнт. 

пиріг рецепт тісто печериці піца
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /