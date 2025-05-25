Пиріг за одну хвилину з кефірного тіста — кращий рецепт

Пиріг-піца. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Цей пиріг стане справжньою знахідкою для зайнятих чи голодних. Замісити тісто на кефірі можна всього за одну хвилину, а начинку взяти будь-яку, що є під рукою — і от уже вечеря готова!

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

кефір — 1 склянка (250 мл.);

пшеничне борошно — 1 склянка (160 г);

яйце — 1 шт.;

сіль — ½ ч. л.;

цукор — ½ ч. л.;

розпушувач — 1 ч. л.;

олія рослинна — 1 ст. л.

Для начинки:

твердий сир — 160 г;

шинка — 150 г;

гриби — 3–4 шт.;

цибуля — на смак.

Спосіб приготування

У великій мисці змішати кефір, яйце, сіль, цукор, розпушувач і рослинну олію.

Кефір та борошно. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Поступово додати борошно й ретельно перемішати ложкою або віничком — тісто має вийти трохи густішим за сметану.

Тісто для пирога. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Начинку підготувати заздалегідь: нарізати ветчину, гриби, сир і, за бажання, трохи підсмажити цибулю.

Шинка та печериці. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

У форму, змащену олією або застелену пергаментом, влити частину тіста, викласти начинку й зверху залити рештою тіста.

Готова страва. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Випікати пиріг у духовці, розігрітій до 180 °C, приблизно 25–30 хвилин до рум’яної скоринки. Страва готова, коли середина повністю пропеклася.

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