Пиріг за одну хвилину з кефірного тіста — кращий рецепт

Пиріг за 1 хвилину, який краще піци — тісто на кефірі та начинка
Цей пиріг стане справжньою знахідкою для зайнятих чи голодних. Замісити тісто на кефірі можна всього за одну хвилину, а начинку взяти будь-яку, що є під рукою — і от уже вечеря готова!
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- кефір — 1 склянка (250 мл.);
- пшеничне борошно — 1 склянка (160 г);
- яйце — 1 шт.;
- сіль — ½ ч. л.;
- цукор — ½ ч. л.;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- олія рослинна — 1 ст. л.
Для начинки:
- твердий сир — 160 г;
- шинка — 150 г;
- гриби — 3–4 шт.;
- цибуля — на смак.
Спосіб приготування
У великій мисці змішати кефір, яйце, сіль, цукор, розпушувач і рослинну олію.
Поступово додати борошно й ретельно перемішати ложкою або віничком — тісто має вийти трохи густішим за сметану.
Начинку підготувати заздалегідь: нарізати ветчину, гриби, сир і, за бажання, трохи підсмажити цибулю.
У форму, змащену олією або застелену пергаментом, влити частину тіста, викласти начинку й зверху залити рештою тіста.
Випікати пиріг у духовці, розігрітій до 180 °C, приблизно 25–30 хвилин до рум’яної скоринки. Страва готова, коли середина повністю пропеклася.
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