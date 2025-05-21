Паста Альфредо с курицей и грибами — нежный сливочный соус как в ресторане

Паста Альфредо с курицей и грибами — рецепт, как в ресторане
Если вы ищете идеальный вариант ужина — попробуйте пасту Альфредо с курицей и грибами. Сливочный соус, сочное филе и ароматные шампиньоны создают настоящее ресторанное блюдо дома.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- куриное филе — 600 г;
- лук — 1 шт. (примерно 200 г);
- шампиньоны — 300 г;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- сливочное масло — 30 г;
- мука — 1 ч. л.;
- молоко — 450 мл.;
- макароны (сухие) — 400 г;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
Отварить макароны до состояния аль денте, слить воду, отставить. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, посолить, поперчить и обжарить на сковородке до румяной корочки. Переложить в отдельную миску.
В той же сковородке на сливочном масле поджарить мелко нарезанный лук до прозрачности, затем добавить тонко нарезанные грибы и жарить до золотистого цвета. Вмешать измельченный чеснок, а через минуту - муку. Хорошо перемешать.
Постепенно влить молоко, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Варить соус на среднем огне до загустения.
Вернуть в сковородку курицу, добавить пасту, перемешать и прогреть еще несколько минут. По желанию посыпать тертым сыром или зеленью.
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