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Главная Рецепты Паста Альфредо с курицей и грибами — рецепт, как в ресторане

Паста Альфредо с курицей и грибами — рецепт, как в ресторане

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Дата публикации 21 мая 2025 01:00
Паста Альфредо с курицей и грибами — нежный сливочный соус как в ресторане
Паста Альфредо. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Если вы ищете идеальный вариант ужина — попробуйте пасту Альфредо с курицей и грибами. Сливочный соус, сочное филе и ароматные шампиньоны создают настоящее ресторанное блюдо дома.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

  • куриное филе — 600 г;
  • лук — 1 шт. (примерно 200 г);
  • шампиньоны — 300 г;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • сливочное масло — 30 г;
  • мука — 1 ч. л.;
  • молоко — 450 мл.;
  • макароны (сухие) — 400 г;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Отварить макароны до состояния аль денте, слить воду, отставить. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, посолить, поперчить и обжарить на сковородке до румяной корочки. Переложить в отдельную миску.

паста Альфредо з куркою та грибами, рецепт, як в ресторані
Курица и специи. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

В той же сковородке на сливочном масле поджарить мелко нарезанный лук до прозрачности, затем добавить тонко нарезанные грибы и жарить до золотистого цвета. Вмешать измельченный чеснок, а через минуту - муку. Хорошо перемешать.

паста з куркою та грибами, рецепт, як в ресторані
Жареные шампиньоны. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Постепенно влить молоко, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Варить соус на среднем огне до загустения.

паста з куркою та грибами, рецепт
Готовое блюдо. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Вернуть в сковородку курицу, добавить пасту, перемешать и прогреть еще несколько минут. По желанию посыпать тертым сыром или зеленью.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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