Паста Альфредо с курицей и грибами — нежный сливочный соус как в ресторане

Паста Альфредо. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Если вы ищете идеальный вариант ужина — попробуйте пасту Альфредо с курицей и грибами. Сливочный соус, сочное филе и ароматные шампиньоны создают настоящее ресторанное блюдо дома.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

куриное филе — 600 г;

лук — 1 шт. (примерно 200 г);

шампиньоны — 300 г;

чеснок — 2-3 зубчика;

сливочное масло — 30 г;

мука — 1 ч. л.;

молоко — 450 мл.;

макароны (сухие) — 400 г;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Отварить макароны до состояния аль денте, слить воду, отставить. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, посолить, поперчить и обжарить на сковородке до румяной корочки. Переложить в отдельную миску.

Курица и специи. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

В той же сковородке на сливочном масле поджарить мелко нарезанный лук до прозрачности, затем добавить тонко нарезанные грибы и жарить до золотистого цвета. Вмешать измельченный чеснок, а через минуту - муку. Хорошо перемешать.

Жареные шампиньоны. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Постепенно влить молоко, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Варить соус на среднем огне до загустения.

Готовое блюдо. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Вернуть в сковородку курицу, добавить пасту, перемешать и прогреть еще несколько минут. По желанию посыпать тертым сыром или зеленью.

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