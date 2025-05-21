Паста Альфредо з куркою та грибами — ніжний вершковий соус як у ресторані

Паста Альфредо з куркою та грибами — рецепт, як в ресторані
Якщо ви шукаєте ідеальний варіант вечері — спробуйте пасту Альфредо з куркою та грибами. Вершковий соус, соковите філе й ароматні печериці створюють справжню ресторанну страву вдома.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 600 г;
- цибуля — 1 шт. (приблизно 200 г);
- печериці — 300 г;
- часник — 2–3 зубчики;
- вершкове масло — 30 г;
- борошно — 1 ч. л.;
- молоко — 450 мл;
- макарони (сухі) — 400 г;
- сіль, перець — на смак.
Спосіб приготування
Відварити макарони до стану аль денте, злити воду, відставити. Куряче філе нарізати невеликими шматочками, посолити, поперчити та обсмажити на сковорідці до рум’яної скоринки. Перекласти в окрему миску.
У тій самій сковорідці на вершковому маслі підсмажити дрібно нарізану цибулю до прозорості, потім додати тонко нарізані гриби та смажити до золотистого кольору. Вмішати подрібнений часник, а через хвилину — борошно. Добре перемішати.
Поступово влити молоко, постійно помішуючи, щоб не було грудочок. Варити соус на середньому вогні до загущення.
Повернути до сковорідки курку, додати пасту, перемішати й прогріти ще кілька хвилин. За бажанням посипати тертим сиром або зеленню.
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