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Паста Альфредо з куркою та грибами — рецепт, як в ресторані

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Дата публікації: 21 травня 2025 01:00
Паста Альфредо з куркою та грибами — ніжний вершковий соус як у ресторані
Паста Альфредо. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Якщо ви шукаєте ідеальний варіант вечері — спробуйте пасту Альфредо з куркою та грибами. Вершковий соус, соковите філе й ароматні печериці створюють справжню ресторанну страву вдома.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • куряче філе — 600 г;
  • цибуля — 1 шт. (приблизно 200 г);
  • печериці — 300 г;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • вершкове масло — 30 г;
  • борошно — 1 ч. л.;
  • молоко — 450 мл;
  • макарони (сухі) — 400 г;
  • сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування

Відварити макарони до стану аль денте, злити воду, відставити. Куряче філе нарізати невеликими шматочками, посолити, поперчити та обсмажити на сковорідці до рум’яної скоринки. Перекласти в окрему миску.

паста Альфредо з куркою та грибами, рецепт, як в ресторані
Курка та спеції. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

У тій самій сковорідці на вершковому маслі підсмажити дрібно нарізану цибулю до прозорості, потім додати тонко нарізані гриби та смажити до золотистого кольору. Вмішати подрібнений часник, а через хвилину — борошно. Добре перемішати.

паста з куркою та грибами, рецепт, як в ресторані
Смажені печериці. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Поступово влити молоко, постійно помішуючи, щоб не було грудочок. Варити соус на середньому вогні до загущення.

паста з куркою та грибами, рецепт
Готова страва. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Повернути до сковорідки курку, додати пасту, перемішати й прогріти ще кілька хвилин. За бажанням посипати тертим сиром або зеленню.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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