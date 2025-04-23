Новый салат с тунцом, огурцом и авокадо — рецепт, который стоит попробовать

Новый салат с тунцом и огурцом — мало кто знает этот рецепт
Этот салат сочетает нежный тунец, хрустящий огурец и кремовый авокадо в неожиданно вкусной комбинации. Легкая заправка подчеркивает природные вкусы - идеальный выбор для тех, кто ценит пользу и простоту.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- тунец консервированный — 1 банка;
- авокадо — 1 шт. или 2 маленьких;
- огурец — 1 шт.;
- лук красный — 0,5 шт.;
- сок лимона — 1 ст. л.;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- кинза — небольшой пучок;
- соль, черный молотый перец — по вкусу;
- сахар — щепотка.
Способ приготовления
Нарезать огурец, авокадо и лук четвертинками. Слить жидкость из консервированного тунца.
Мелко нарезать кинзу. Смешать все ингредиенты в миске.
Добавить сок лимона, оливковое масло, соль, щепотку сахара и черный молотый перец. Перемешать до однородности.
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