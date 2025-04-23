Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Новый салат с тунцом и огурцом — мало кто знает этот рецепт arrow

Новый салат с тунцом и огурцом — мало кто знает этот рецепт

23 апреля 2025 22:31
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Новый салат с тунцом, огурцом и авокадо — рецепт, который стоит попробовать
Салат с тунцом и огурцом. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот салат сочетает нежный тунец, хрустящий огурец и кремовый авокадо в неожиданно вкусной комбинации. Легкая заправка подчеркивает природные вкусы - идеальный выбор для тех, кто ценит пользу и простоту.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • тунец консервированный — 1 банка;
  • авокадо — 1 шт. или 2 маленьких;
  • огурец — 1 шт.;
  • лук красный — 0,5 шт.;
  • сок лимона — 1 ст. л.;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • кинза — небольшой пучок;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу;
  • сахар — щепотка.

Способ приготовления

Нарезать огурец, авокадо и лук четвертинками. Слить жидкость из консервированного тунца.

null
Нарезанные огурцы. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Мелко нарезать кинзу. Смешать все ингредиенты в миске.

null
Нарезанное авокадо. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Добавить сок лимона, оливковое масло, соль, щепотку сахара и черный молотый перец. Перемешать до однородности.

null
Приготовление салата. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов

Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.

Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.

Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.

А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.

салат рецепты авокадо огурцы тунец
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:14 Нужно двигаться вперед — Келлог о переговорах в Лондоне

23:14 Весна в разгаре — какой будет погода в Харькове завтра

23:11 В ОП назвали регионы, которые восстановлят первыми

23:09 Почему надо идти в ТЦК, чтобы получить бронирование

23:01 Зеленский напомнил о заявлении США 2018 года по аннексии Крыма

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:39 В Кремле заявили о подготовке встречи Трампа с Путиным

22:38 Джемилев спрогнозировал дальнейшую судьбу Крыма

22:33 Курсовая турбулентность — что делать с долларом и евро

22:28 Трамп расстроен ходом переговоров и хочет быстрее закончить войну

22:15 Дизайн интерьера дома Парфильевой — тренды, которые впечатляют

23:14 Нужно двигаться вперед — Келлог о переговорах в Лондоне

23:14 Весна в разгаре — какой будет погода в Харькове завтра

23:11 В ОП назвали регионы, которые восстановлят первыми

23:09 Почему надо идти в ТЦК, чтобы получить бронирование

23:01 Зеленский напомнил о заявлении США 2018 года по аннексии Крыма

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:39 В Кремле заявили о подготовке встречи Трампа с Путиным

22:38 Джемилев спрогнозировал дальнейшую судьбу Крыма

22:33 Курсовая турбулентность — что делать с долларом и евро

22:28 Трамп расстроен ходом переговоров и хочет быстрее закончить войну

22:15 Дизайн интерьера дома Парфильевой — тренды, которые впечатляют

22:33 Курсовая турбулентность — что делать с долларом и евро

07:17 Насколько реально перемирие с Россией — что думают одесситы

22 апреля

22:33 Выборы во время войны в Украине — риски, угрозы и дилеммы

06:33 Перемирие Украины и РФ — как оно повлияет на ход войны

21 апреля

20:17 Тайная дипломатия США и РФ — есть ли место для Украины

19 апреля

06:33 Жванецкий пропагандист или символ Одессы — как считают горожане

18 апреля

22:33 Пасхальная корзина 2025 — сколько одесситы потратят в этом году

06:33 Курортный сезон в Одессе под угрозой — в каком состоянии море

17 апреля

06:33 Актуальные цены к Пасхе на "Новом базаре" в Одессе

15 апреля

14:18 Прифронтовые регионы получат новую помощь, — детали

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Мобилизация 50-60-летних в апреле 2025 — какие нюансы нужно знать

17 апреля 2025

На чем зарабатывают украинцы в Польше — самый популярный бизнес

10 апреля 2025

Военный предложил разделить мобилизованных на категории

12 апреля 2025

До 10 000 грн на день рождения — кто получит выплату в 2025

18 апреля 2025

Сколько яиц должно быть в корзине на Пасху — символическая цифра

10 апреля 2025

Какой документ подтверждает право собственности на дом в 2025

19 апреля 2025

Люди с III группой инвалидности — какие льготы будут в мае

18 апреля 2025

Почему белить деревья строго запрещено — должен знать каждый

17 апреля 2025

Германия выплатит украинцам до 20 тыс. евро — подробности

16 апреля 2025

Возвращение кнопочных телефонов — почему стоит перейти на них