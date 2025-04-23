Новый салат с тунцом, огурцом и авокадо — рецепт, который стоит попробовать

Салат с тунцом и огурцом. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Этот салат сочетает нежный тунец, хрустящий огурец и кремовый авокадо в неожиданно вкусной комбинации. Легкая заправка подчеркивает природные вкусы - идеальный выбор для тех, кто ценит пользу и простоту.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

тунец консервированный — 1 банка;

авокадо — 1 шт. или 2 маленьких;

огурец — 1 шт.;

лук красный — 0,5 шт.;

сок лимона — 1 ст. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

кинза — небольшой пучок;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

сахар — щепотка.

Способ приготовления

Нарезать огурец, авокадо и лук четвертинками. Слить жидкость из консервированного тунца.

Нарезанные огурцы. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Мелко нарезать кинзу. Смешать все ингредиенты в миске.

Нарезанное авокадо. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Добавить сок лимона, оливковое масло, соль, щепотку сахара и черный молотый перец. Перемешать до однородности.

Приготовление салата. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

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