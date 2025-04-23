Новий салат з тунцем, огірком та авокадо — рецепт, який варто спробувати

Салат з тунцем та огірком. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Цей салат поєднує ніжний тунець, хрумкий огірок та кремовий авокадо у несподівано смачній комбінації. Легка заправка підкреслює природні смаки — ідеальний вибір для тих, хто цінує коритсь та простоту.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

тунець консервований — 1 банка;

авокадо — 1 шт. або 2 маленьких;

огірок — 1 шт.;

цибуля червона — 0,5 шт.;

сік лимона — 1 ст. л.;

оливкова олія — 1 ст. л.;

кінза — невеликий пучок;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

цукор — дрібка.

Спосіб приготування

Нарізати огірок, авокадо та цибулю четвертинками. Злити рідину з консервованого тунця.

Нарізані огірки. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Дрібно нарізати кінзу. Змішати всі інгредієнти в мисці.

Нарізане авокадо. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Додати сік лимона, оливкову олію, сіль, дрібку цукру та чорний мелений перець. Перемішати до однорідності.

Приготування салату. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

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