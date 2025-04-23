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Новий салат з тунцем та огірком — мало хто знає цей рецепт

23 квітня 2025 22:31
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Новий салат з тунцем, огірком та авокадо — рецепт, який варто спробувати
Салат з тунцем та огірком. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей салат поєднує ніжний тунець, хрумкий огірок та кремовий авокадо у несподівано смачній комбінації. Легка заправка підкреслює природні смаки — ідеальний вибір для тих, хто цінує коритсь та простоту.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • тунець консервований — 1 банка;
  • авокадо — 1 шт. або 2 маленьких;
  • огірок — 1 шт.;
  • цибуля червона — 0,5 шт.;
  • сік лимона — 1 ст. л.;
  • оливкова олія — 1 ст. л.;
  • кінза — невеликий пучок;
  • сіль, чорний мелений перець — за смаком;
  • цукор — дрібка.

Спосіб приготування

Нарізати огірок, авокадо та цибулю четвертинками. Злити рідину з консервованого тунця. 

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Нарізані огірки. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Дрібно нарізати кінзу. Змішати всі інгредієнти в мисці. 

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Нарізане авокадо. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Додати сік лимона, оливкову олію, сіль, дрібку цукру та чорний мелений перець. Перемішати до однорідності.

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Приготування салату. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:11 В ОП назвали регіони, які відновлюватимуть найпершими

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