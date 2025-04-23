Новий салат з тунцем, огірком та авокадо — рецепт, який варто спробувати

Новий салат з тунцем та огірком — мало хто знає цей рецепт
Цей салат поєднує ніжний тунець, хрумкий огірок та кремовий авокадо у несподівано смачній комбінації. Легка заправка підкреслює природні смаки — ідеальний вибір для тих, хто цінує коритсь та простоту.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- тунець консервований — 1 банка;
- авокадо — 1 шт. або 2 маленьких;
- огірок — 1 шт.;
- цибуля червона — 0,5 шт.;
- сік лимона — 1 ст. л.;
- оливкова олія — 1 ст. л.;
- кінза — невеликий пучок;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком;
- цукор — дрібка.
Спосіб приготування
Нарізати огірок, авокадо та цибулю четвертинками. Злити рідину з консервованого тунця.
Дрібно нарізати кінзу. Змішати всі інгредієнти в мисці.
Додати сік лимона, оливкову олію, сіль, дрібку цукру та чорний мелений перець. Перемішати до однорідності.
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