Новый салат с молодой капустой и еще 3-х ингредиентов — секретная заправка

Новый салат с капустой и еще 3 ингредиентами — секретная заправка
Этот салат готовится всего из четырех основных ингредиентов, но главная изюминка — в заправке. Она делает блюдо особенным, придавая нежный, насыщенный вкус. Идеальный вариант для весеннего меню.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- картофель — 700 г;
- капуста — 500 г;
- лук — 200 г;
- чеснок — 2 зубца;
- масло — 3 ст. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- огурцы — 3 шт.;
- зелень — щепотка;
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.
Маринад:
- масло — 2 ст. л.;
- уксус — 2 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- перец черный — по вкусу.
Способ приготовления
Отварить картофель в мундирах, охладить. Капусту нарезать тонко и замариновать: смешать с маслом, уксусом, сахаром, солью и перцем.
Лук нарезать полукольцами, чеснок измельчить и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. В конце добавить 1 ч. л. сахара для карамелизации.
Маринованные огурцы нарезать ломтиками, зелень измельчить. Картофель очистить и нарезать крупными кубиками.
На тарелку выложить капусту, сверху картофель, огурцы, лук и зелень. Заправить перед подачей сметаной и майонезом, перемешать и сразу подавать.
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