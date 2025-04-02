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Новый салат с капустой и еще 3 ингредиентами — секретная заправка

2 апреля 2025 12:43
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Новый салат с молодой капустой и еще 3-х ингредиентов — секретная заправка
Молодая капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот салат готовится всего из четырех основных ингредиентов, но главная изюминка — в заправке. Она делает блюдо особенным, придавая нежный, насыщенный вкус. Идеальный вариант для весеннего меню.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • картофель — 700 г;
  • капуста — 500 г;
  • лук — 200 г;
  • чеснок — 2 зубца;
  • масло — 3 ст. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • огурцы — 3 шт.;
  • зелень — щепотка;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.

Маринад:

  • масло — 2 ст. л.;
  • уксус — 2 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • перец черный — по вкусу.

Способ приготовления

Отварить картофель в мундирах, охладить. Капусту нарезать тонко и замариновать: смешать с маслом, уксусом, сахаром, солью и перцем.

новий салат з капустою та ще 3 інгредієнтами
Молодая капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Лук нарезать полукольцами, чеснок измельчить и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. В конце добавить 1 ч. л. сахара для карамелизации.

новий ситний салат з капустою
Маринованные огурцы и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Маринованные огурцы нарезать ломтиками, зелень измельчить. Картофель очистить и нарезать крупными кубиками.

смачний ситний салат з капустою
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

На тарелку выложить капусту, сверху картофель, огурцы, лук и зелень. Заправить перед подачей сметаной и майонезом, перемешать и сразу подавать.

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