Новый салат с молодой капустой и еще 3-х ингредиентов — секретная заправка

Молодая капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат готовится всего из четырех основных ингредиентов, но главная изюминка — в заправке. Она делает блюдо особенным, придавая нежный, насыщенный вкус. Идеальный вариант для весеннего меню.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

картофель — 700 г;

капуста — 500 г;

лук — 200 г;

чеснок — 2 зубца;

масло — 3 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.;

огурцы — 3 шт.;

зелень — щепотка;

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.

Маринад:

масло — 2 ст. л.;

уксус — 2 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

перец черный — по вкусу.

Способ приготовления

Отварить картофель в мундирах, охладить. Капусту нарезать тонко и замариновать: смешать с маслом, уксусом, сахаром, солью и перцем.

Молодая капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Лук нарезать полукольцами, чеснок измельчить и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. В конце добавить 1 ч. л. сахара для карамелизации.

Маринованные огурцы и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Маринованные огурцы нарезать ломтиками, зелень измельчить. Картофель очистить и нарезать крупными кубиками.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

На тарелку выложить капусту, сверху картофель, огурцы, лук и зелень. Заправить перед подачей сметаной и майонезом, перемешать и сразу подавать.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов

Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.

Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.

Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.

А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.