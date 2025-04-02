Новий салат з молодою капустою та ще 3-х інгредієнтів — секретна заправка

Новий салат з капустою та ще 3 інгредієнтами — секретна заправка
Цей салат готується всього з чотирьох основних інгредієнтів, але головна родзинка — у заправці. Вона робить страву особливою, надаючи ніжний, насичений смак. Ідеальний варіант для весняного меню.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- картопля — 700 г;
- капуста — 500 г;
- цибуля — 200 г;
- часник — 2 зубці;
- олія — 3 ст. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- огірки — 3 шт.;
- зелень — щіпка;
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.
Маринад:
- олія — 2 ст. л.;
- оцет — 2 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- перець чорний — за смаком.
Спосіб приготування
Відварити картоплю в мундирах, охолодити. Капусту нарізати якнайтонше та замаринувати: змішати з олією, оцтом, цукром, сіллю та перцем.
Цибулю нарізати півкільцями, часник подрібнити й обсмажити на олії до золотистого кольору. В кінці додати 1 ч. л. цукру для карамелізації.
Мариновані огірки нарізати скибочками, зелень подрібнити. Картоплю очистити й нарізати великими кубиками.
На тарілку викласти капусту, зверху картоплю, огірки, цибулю та зелень. Заправити перед подачею сметаною та майонезом, перемішати й одразу подавати.
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