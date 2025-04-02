Новий салат з молодою капустою та ще 3-х інгредієнтів — секретна заправка

Молода капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат готується всього з чотирьох основних інгредієнтів, але головна родзинка — у заправці. Вона робить страву особливою, надаючи ніжний, насичений смак. Ідеальний варіант для весняного меню.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

картопля — 700 г;

капуста — 500 г;

цибуля — 200 г;

часник — 2 зубці;

олія — 3 ст. л.;

цукор — 1 ч. л.;

огірки — 3 шт.;

зелень — щіпка;

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.

Маринад:

олія — 2 ст. л.;

оцет — 2 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

перець чорний — за смаком.

Спосіб приготування

Відварити картоплю в мундирах, охолодити. Капусту нарізати якнайтонше та замаринувати: змішати з олією, оцтом, цукром, сіллю та перцем.

Молода капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Цибулю нарізати півкільцями, часник подрібнити й обсмажити на олії до золотистого кольору. В кінці додати 1 ч. л. цукру для карамелізації.

Мариновані огірки та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Мариновані огірки нарізати скибочками, зелень подрібнити. Картоплю очистити й нарізати великими кубиками.

Приготування салата Фото: smachnenke.com.ua

На тарілку викласти капусту, зверху картоплю, огірки, цибулю та зелень. Заправити перед подачею сметаною та майонезом, перемішати й одразу подавати.

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