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Новий салат з капустою та ще 3 інгредієнтами — секретна заправка

2 квітня 2025 12:43
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Новий салат з молодою капустою та ще 3-х інгредієнтів — секретна заправка
Молода капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей салат готується всього з чотирьох основних інгредієнтів, але головна родзинка — у заправці. Вона робить страву особливою, надаючи ніжний, насичений смак. Ідеальний варіант для весняного меню. 

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • картопля — 700 г;
  • капуста — 500 г;
  • цибуля — 200 г;
  • часник — 2 зубці;
  • олія — 3 ст. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • огірки — 3 шт.;
  • зелень — щіпка;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.

Маринад:

  • олія — 2 ст. л.;
  • оцет — 2 ст. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • перець чорний — за смаком.

Спосіб приготування

Відварити картоплю в мундирах, охолодити. Капусту нарізати якнайтонше та замаринувати: змішати з олією, оцтом, цукром, сіллю та перцем.

новий салат з капустою та ще 3 інгредієнтами
Молода капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Цибулю нарізати півкільцями, часник подрібнити й обсмажити на олії до золотистого кольору. В кінці додати 1 ч. л. цукру для карамелізації.

новий ситний салат з капустою
Мариновані огірки та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Мариновані огірки нарізати скибочками, зелень подрібнити. Картоплю очистити й нарізати великими кубиками.

смачний ситний салат з капустою
Приготування салата Фото: smachnenke.com.ua

На тарілку викласти капусту, зверху картоплю, огірки, цибулю та зелень. Заправити перед подачею сметаною та майонезом, перемішати й одразу подавати. 

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рецепти капуста картопля салат мариновані огірки

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