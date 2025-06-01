Шашлык из курицы в пряном маринаде с вином — сочный, ароматный и нежный

Куриный шашлык из курицы. Фото: Скриншот YouTube @Katya_84

Этот куриный шашлык не оставит равнодушным никого — мясо получается чрезвычайно мягким, пряным и аппетитным. Благодаря специям и легкой винной ноте блюдо имеет ресторанный вкус и отлично подходит как для праздничного стола, так и для выходных на природе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинария Катя.

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Вам понадобится:

куриные ножки — 12 шт.;

соль, черный перец — по вкусу;

перец красный молотый — 0,5 ч. л.;

приправа к курице — 1 ст. л.;

молотый кориандр — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

куркума — 0,5 ч. л.;

кетчуп — 2 ст. л.;

горчица — 1 ст. л.;

соевый соус — 2 ст. л.;

сок лимона — 2 ст. л;

красное вино — для полива во время жарки.

Способ приготовления

В большой миске смешать все специи, кетчуп, горчицу, соевый соус и сок лимона. Перемешать до однородности.

Куриные голени. Фото: Скриншот YouTube @Katya_84

Куриные ножки хорошо втереть маринадом, накрыть пленкой и оставить на 2-3 часа мариноваться в холодильнике.

Голени и специи. Фото: Скриншот YouTube @Katya_84

Жарить шашлык на мангале, периодически поливая красным вином для аромата и сочности.

Приготовление шашлыка. Фото: Скриншот YouTube @Katya_84

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