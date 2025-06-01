Шашлык из курицы в пряном маринаде с вином — сочный, ароматный и нежный

Маринад для шашлыка — рецепт для приготовления курицы
Этот куриный шашлык не оставит равнодушным никого — мясо получается чрезвычайно мягким, пряным и аппетитным. Благодаря специям и легкой винной ноте блюдо имеет ресторанный вкус и отлично подходит как для праздничного стола, так и для выходных на природе.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинария Катя.
Вам понадобится:
- куриные ножки — 12 шт.;
- соль, черный перец — по вкусу;
- перец красный молотый — 0,5 ч. л.;
- приправа к курице — 1 ст. л.;
- молотый кориандр — 1 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- куркума — 0,5 ч. л.;
- кетчуп — 2 ст. л.;
- горчица — 1 ст. л.;
- соевый соус — 2 ст. л.;
- сок лимона — 2 ст. л;
- красное вино — для полива во время жарки.
Способ приготовления
В большой миске смешать все специи, кетчуп, горчицу, соевый соус и сок лимона. Перемешать до однородности.
Куриные ножки хорошо втереть маринадом, накрыть пленкой и оставить на 2-3 часа мариноваться в холодильнике.
Жарить шашлык на мангале, периодически поливая красным вином для аромата и сочности.
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