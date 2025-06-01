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Маринад для шашлыка — рецепт для приготовления курицы

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Дата публикации 1 июня 2025 01:00
Шашлык из курицы в пряном маринаде с вином — сочный, ароматный и нежный
Куриный шашлык из курицы. Фото: Скриншот YouTube @Katya_84

Этот куриный шашлык не оставит равнодушным никого — мясо получается чрезвычайно мягким, пряным и аппетитным. Благодаря специям и легкой винной ноте блюдо имеет ресторанный вкус и отлично подходит как для праздничного стола, так и для выходных на природе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинария Катя.

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Вам понадобится:

  • куриные ножки — 12 шт.;
  • соль, черный перец — по вкусу;
  • перец красный молотый — 0,5 ч. л.;
  • приправа к курице — 1 ст. л.;
  • молотый кориандр — 1 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • куркума — 0,5 ч. л.;
  • кетчуп — 2 ст. л.;
  • горчица — 1 ст. л.;
  • соевый соус — 2 ст. л.;
  • сок лимона — 2 ст. л;
  • красное вино — для полива во время жарки.

Способ приготовления

В большой миске смешать все специи, кетчуп, горчицу, соевый соус и сок лимона. Перемешать до однородности.

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Куриные голени. Фото: Скриншот YouTube @Katya_84

Куриные ножки хорошо втереть маринадом, накрыть пленкой и оставить на 2-3 часа мариноваться в холодильнике.

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Голени и специи. Фото: Скриншот YouTube @Katya_84

Жарить шашлык на мангале, периодически поливая красным вином для аромата и сочности.

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Приготовление шашлыка. Фото: Скриншот YouTube @Katya_84

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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