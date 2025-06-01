Шашлик із курки у пряному маринаді з вином — соковитий, ароматний і ніжний

Маринад для шашлику — рецепт для приготування курки
Цей курячий шашлик не залишить байдужим нікого — м’ясо виходить надзвичайно м’яким, пряним і апетитним. Завдяки спеціям та легкій винній ноті страва має ресторанний смак і чудово підходить як для святкового столу, так і для вихідних на природі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулинария Катя.
Вам знадобиться:
- курячі ніжки — 12 шт.;
- сіль, чорний перець — на смак;
- перець червоний мелений — 0,5 ч. л.;
- приправа до курки — 1 ст. л.;
- мелений коріандр — 1 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- куркума — 0,5 ч. л.;
- кетчуп — 2 ст. л.;
- гірчиця — 1 ст. л.;
- соєвий соус — 2 ст. л.;
- сік лимона — 2 ст. л.;
- червоне вино — для поливу під час смаження.
Спосіб приготування
У великій мисці змішати всі спеції, кетчуп, гірчицю, соєвий соус і сік лимона. Перемішати до однорідності.
Курячі ніжки добре втерти маринадом, накрити плівкою й залишити на 2–3 години маринуватися у холодильнику.
Смажити шашлик на мангалі, періодично поливаючи червоним вином для аромату та соковитості.
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