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Маринад для шашлику — рецепт для приготування курки

Ua en ru
Дата публікації: 1 червня 2025 01:00
Шашлик із курки у пряному маринаді з вином — соковитий, ароматний і ніжний
Курячий шашлик. Фото: Скриншот YouTube @Katya_84

Цей курячий шашлик не залишить байдужим нікого — м’ясо виходить надзвичайно м’яким, пряним і апетитним. Завдяки спеціям та легкій винній ноті страва має ресторанний смак і чудово підходить як для святкового столу, так і для вихідних на природі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулинария Катя

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Вам знадобиться:

  • курячі ніжки — 12 шт.;
  • сіль, чорний перець — на смак;
  • перець червоний мелений — 0,5 ч. л.;
  • приправа до курки — 1 ст. л.;
  • мелений коріандр — 1 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • куркума — 0,5 ч. л.;
  • кетчуп — 2 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ст. л.;
  • соєвий соус — 2 ст. л.;
  • сік лимона — 2 ст. л.;
  • червоне вино — для поливу під час смаження.

Спосіб приготування

У великій мисці змішати всі спеції, кетчуп, гірчицю, соєвий соус і сік лимона. Перемішати до однорідності.

маринад для шашлику, рецепт для приготування курки
Курячі гомілки. Фото: Скриншот YouTube @Katya_84

Курячі ніжки добре втерти маринадом, накрити плівкою й залишити на 2–3 години маринуватися у холодильнику.

смачний маринад для шашлику, рецепт для приготування курки
Гомілки та спеції. Фото: Скриншот YouTube @Katya_84

Смажити шашлик на мангалі, періодично поливаючи червоним вином для аромату та соковитості.

вдалий маринад для шашлика з курки
Приготування шашлику. Фото: Скриншот YouTube @Katya_84

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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