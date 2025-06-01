Шашлик із курки у пряному маринаді з вином — соковитий, ароматний і ніжний

Курячий шашлик. Фото: Скриншот YouTube @Katya_84

Цей курячий шашлик не залишить байдужим нікого — м’ясо виходить надзвичайно м’яким, пряним і апетитним. Завдяки спеціям та легкій винній ноті страва має ресторанний смак і чудово підходить як для святкового столу, так і для вихідних на природі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулинария Катя.

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Вам знадобиться:

курячі ніжки — 12 шт.;

сіль, чорний перець — на смак;

перець червоний мелений — 0,5 ч. л.;

приправа до курки — 1 ст. л.;

мелений коріандр — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

куркума — 0,5 ч. л.;

кетчуп — 2 ст. л.;

гірчиця — 1 ст. л.;

соєвий соус — 2 ст. л.;

сік лимона — 2 ст. л.;

червоне вино — для поливу під час смаження.

Спосіб приготування

У великій мисці змішати всі спеції, кетчуп, гірчицю, соєвий соус і сік лимона. Перемішати до однорідності.

Курячі гомілки. Фото: Скриншот YouTube @Katya_84

Курячі ніжки добре втерти маринадом, накрити плівкою й залишити на 2–3 години маринуватися у холодильнику.

Гомілки та спеції. Фото: Скриншот YouTube @Katya_84

Смажити шашлик на мангалі, періодично поливаючи червоним вином для аромату та соковитості.

Приготування шашлику. Фото: Скриншот YouTube @Katya_84

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