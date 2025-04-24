Легендарная харьковская окрошка — рецепт от победительницы МастерШеф Наталки Никишиной

Домашняя окрошка. Фото: из сети

Этот вариант окрошки покоряет с первой ложки: куриное филе, нежный домашний майонез, насыщенный бульон и классические украинские ингредиенты. Рецептом делится Наталка Никишина — победительница 14 сезона МастерШеф.

Рецепт опубликовала Наталка Никишина на своей странице в Instagram.

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Вам понадобится:

куриное филе — 2 шт.;

картофель — 4 шт.;

яйца — 5 шт.;

огурцы — 2 шт.;

зеленый лук — по вкусу;

укроп — по вкусу;

сметана 20% — 300 г;

лимонный сок — по вкусу;

куриный бульон — 1 л;

соль — по вкусу.

Для майонеза:

куриные желтки — 2 шт.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

горчица — ½ ч. л;

растительное масло — 70-100 мл.

Способ приготовления

Сварить картофель, яйца и куриное филе до готовности. Дать остыть, затем нарезать кубиками или произвольными кусочками. Огурцы натереть или мелко нарезать. Зелень измельчить.

Куриное филе. Фото: скриншот instagram nikiishiina

Чтобы приготовить майонез в высокой емкости соединить куриные желтки, лимонный сок и горчицу. Начать взбивать с помощью погружного блендера или миксера.

Желтки и горчица. Фото: скриншот instagram nikiishiina

Продолжая взбивание, тонкой струйкой вливать масло. Взбивать до тех пор, пока соус не загустеет и не станет однородным. При необходимости добавить немного соли.

Наталья Никишина. Фото: скриншот instagram nikiishiina

В большую миску выложить все нарезанные ингредиенты. Добавить майонез, сметану и часть куриного бульона.

Овощи и сметана. Фото: скриншот instagram nikiishiina

Посолить по вкусу, по желанию добавить немного лимонного сока для кислинки.

Готовая окрошка. Фото: скриншот instagram nikiishiina

Хорошо перемешать. Перед подачей охладить в холодильнике не менее 30-40 минут.



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