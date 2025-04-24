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Легендарная харьковская окрошка — рецепт от победителя МастерШеф

24 апреля 2025 18:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Легендарная харьковская окрошка — рецепт от победительницы МастерШеф Наталки Никишиной
Домашняя окрошка. Фото: из сети
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот вариант окрошки покоряет с первой ложки: куриное филе, нежный домашний майонез, насыщенный бульон и классические украинские ингредиенты. Рецептом делится Наталка Никишина — победительница 14 сезона МастерШеф.

Рецепт опубликовала Наталка Никишина на своей странице в Instagram.

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Вам понадобится:

  • куриное филе — 2 шт.;
  • картофель — 4 шт.;
  • яйца — 5 шт.;
  • огурцы — 2 шт.;
  • зеленый лук — по вкусу;
  • укроп — по вкусу;
  • сметана 20% — 300 г;
  • лимонный сок — по вкусу;
  • куриный бульон — 1 л;
  • соль — по вкусу.

Для майонеза:

  • куриные желтки — 2 шт.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • горчица — ½ ч. л;
  • растительное масло — 70-100 мл.

Способ приготовления

Сварить картофель, яйца и куриное филе до готовности. Дать остыть, затем нарезать кубиками или произвольными кусочками. Огурцы натереть или мелко нарезать. Зелень измельчить.

легендарна харківська окрошка, рецепт від переможниці МастерШеф
Куриное филе. Фото: скриншот instagram nikiishiina

Чтобы приготовить майонез в высокой емкости соединить куриные желтки, лимонный сок и горчицу. Начать взбивать с помощью погружного блендера или миксера.

легендарна харківська окрошка
Желтки и горчица. Фото: скриншот instagram nikiishiina

Продолжая взбивание, тонкой струйкой вливать масло. Взбивать до тех пор, пока соус не загустеет и не станет однородным. При необходимости добавить немного соли.

рецепт легендарної харківської окрошки
Наталья Никишина. Фото: скриншот instagram nikiishiina

В большую миску выложить все нарезанные ингредиенты. Добавить майонез, сметану и часть куриного бульона.

рецепт харківської окрошки
Овощи и сметана. Фото: скриншот instagram nikiishiina

Посолить по вкусу, по желанию добавить немного лимонного сока для кислинки.

рецепт смачної харківської окрошки
Готовая окрошка. Фото: скриншот instagram nikiishiina

Хорошо перемешать. Перед подачей охладить в холодильнике не менее 30-40 минут.

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