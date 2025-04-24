Легендарная харьковская окрошка — рецепт от победительницы МастерШеф Наталки Никишиной

Легендарная харьковская окрошка — рецепт от победителя МастерШеф
Этот вариант окрошки покоряет с первой ложки: куриное филе, нежный домашний майонез, насыщенный бульон и классические украинские ингредиенты. Рецептом делится Наталка Никишина — победительница 14 сезона МастерШеф.
Рецепт опубликовала Наталка Никишина на своей странице в Instagram.
Вам понадобится:
- куриное филе — 2 шт.;
- картофель — 4 шт.;
- яйца — 5 шт.;
- огурцы — 2 шт.;
- зеленый лук — по вкусу;
- укроп — по вкусу;
- сметана 20% — 300 г;
- лимонный сок — по вкусу;
- куриный бульон — 1 л;
- соль — по вкусу.
Для майонеза:
- куриные желтки — 2 шт.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- горчица — ½ ч. л;
- растительное масло — 70-100 мл.
Способ приготовления
Сварить картофель, яйца и куриное филе до готовности. Дать остыть, затем нарезать кубиками или произвольными кусочками. Огурцы натереть или мелко нарезать. Зелень измельчить.
Чтобы приготовить майонез в высокой емкости соединить куриные желтки, лимонный сок и горчицу. Начать взбивать с помощью погружного блендера или миксера.
Продолжая взбивание, тонкой струйкой вливать масло. Взбивать до тех пор, пока соус не загустеет и не станет однородным. При необходимости добавить немного соли.
В большую миску выложить все нарезанные ингредиенты. Добавить майонез, сметану и часть куриного бульона.
Посолить по вкусу, по желанию добавить немного лимонного сока для кислинки.
Хорошо перемешать. Перед подачей охладить в холодильнике не менее 30-40 минут.
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