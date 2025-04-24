Легендарна харківська окрошка — рецепт від переможниці МастерШеф Наталки Нікішиної

Домашня окрошка. Фото: з мережі

Цей варіант окрошки підкорює з першої ложки: куряче філе, ніжний домашній майонез, насичений бульйон і класичні українські інгредієнти. Рецептом ділиться Наталка Нікішина — переможниця 14 сезону МастерШеф.

Рецепт опублікувала Наталка Нікішина на своїй сторінці в Instagram.

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Вам знадобиться:

куряче філе — 2 шт.;

картопля — 4 шт.;

яйця — 5 шт.;

огірки — 2 шт.;

зелена цибуля — за смаком;

кріп — за смаком;

сметана 20% — 300 г;

лимонний сік — за смаком;

курячий бульйон — 1 л;

сіль — за смаком.

Для майонезу:

курячі жовтки — 2 шт.;

лимонний сік — 1 ст. л.;

гірчиця — ½ ч. л.;

олія — 70–100 мл.

Спосіб приготування

Зварити картоплю, яйця та куряче філе до готовності. Дати охолонути, потім нарізати кубиками або довільними шматочками. Огірки натерти або дрібно нарізати. Зелень подрібнити.

Куряче філе. Фото: скриншот instagram nikiishiina

Щоб приготувати майонез у високій ємності з’єднати курячі жовтки, лимонний сік та гірчицю. Почати збивати за допомогою занурювального блендера або міксера.

Жовтки та гірчиця. Фото: скриншот instagram nikiishiina

Продовжуючи збивання, тонкою цівкою вливати олію. Збивати доти, доки соус не загусне й не стане однорідним. За потреби додати трохи солі.

Наталка Нікішина. Фото: скриншот instagram nikiishiina

У велику миску викласти всі нарізані інгредієнти. Додати майонез, сметану та частину курячого бульйону.

Овочі та сметана. Фото: скриншот instagram nikiishiina

Посолити за смаком, за бажанням додати трохи лимонного соку для кислинки.

Готова окрошка. Фото: скриншот instagram nikiishiina

Добре перемішати. Перед подачею охолодити в холодильнику щонайменше 30–40 хвилин.



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