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Легендарна харківська окрошка — рецепт від переможця МастерШеф

24 квітня 2025 18:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Легендарна харківська окрошка — рецепт від переможниці МастерШеф Наталки Нікішиної
Домашня окрошка. Фото: з мережі
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей варіант окрошки підкорює з першої ложки: куряче філе, ніжний домашній майонез, насичений бульйон і класичні українські інгредієнти. Рецептом ділиться Наталка Нікішина — переможниця 14 сезону МастерШеф.

Рецепт опублікувала Наталка Нікішина на своїй сторінці в Instagram. 

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Вам знадобиться:

  • куряче філе — 2 шт.;
  • картопля — 4 шт.;
  • яйця — 5 шт.;
  • огірки — 2 шт.;
  • зелена цибуля — за смаком;
  • кріп — за смаком;
  • сметана 20% — 300 г;
  • лимонний сік — за смаком;
  • курячий бульйон — 1 л;
  • сіль — за смаком.

Для майонезу:

  • курячі жовтки — 2 шт.;
  • лимонний сік — 1 ст. л.;
  • гірчиця — ½ ч. л.;
  • олія — 70–100 мл.

Спосіб приготування

Зварити картоплю, яйця та куряче філе до готовності. Дати охолонути, потім нарізати кубиками або довільними шматочками. Огірки натерти або дрібно нарізати. Зелень подрібнити.

легендарна харківська окрошка, рецепт від переможниці МастерШеф
Куряче філе. Фото: скриншот instagram nikiishiina

Щоб приготувати майонез у високій ємності з’єднати курячі жовтки, лимонний сік та гірчицю. Почати збивати за допомогою занурювального блендера або міксера.

легендарна харківська окрошка
Жовтки та гірчиця. Фото: скриншот instagram nikiishiina

Продовжуючи збивання, тонкою цівкою вливати олію. Збивати доти, доки соус не загусне й не стане однорідним. За потреби додати трохи солі.

рецепт легендарної харківської окрошки
Наталка Нікішина. Фото: скриншот instagram nikiishiina

У велику миску викласти всі нарізані інгредієнти. Додати майонез, сметану та частину курячого бульйону.

рецепт харківської окрошки
Овочі та сметана. Фото: скриншот instagram nikiishiina

Посолити за смаком, за бажанням додати трохи лимонного соку для кислинки.

рецепт смачної харківської окрошки
Готова окрошка. Фото: скриншот instagram nikiishiina

Добре перемішати. Перед подачею охолодити в холодильнику щонайменше 30–40 хвилин.

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окрошка рецепти огірки куряче філе Мастер Шеф
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