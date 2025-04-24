Легендарна харківська окрошка — рецепт від переможниці МастерШеф Наталки Нікішиної

Легендарна харківська окрошка — рецепт від переможця МастерШеф
Цей варіант окрошки підкорює з першої ложки: куряче філе, ніжний домашній майонез, насичений бульйон і класичні українські інгредієнти. Рецептом ділиться Наталка Нікішина — переможниця 14 сезону МастерШеф.
Рецепт опублікувала Наталка Нікішина на своїй сторінці в Instagram.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 2 шт.;
- картопля — 4 шт.;
- яйця — 5 шт.;
- огірки — 2 шт.;
- зелена цибуля — за смаком;
- кріп — за смаком;
- сметана 20% — 300 г;
- лимонний сік — за смаком;
- курячий бульйон — 1 л;
- сіль — за смаком.
Для майонезу:
- курячі жовтки — 2 шт.;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
- гірчиця — ½ ч. л.;
- олія — 70–100 мл.
Спосіб приготування
Зварити картоплю, яйця та куряче філе до готовності. Дати охолонути, потім нарізати кубиками або довільними шматочками. Огірки натерти або дрібно нарізати. Зелень подрібнити.
Щоб приготувати майонез у високій ємності з’єднати курячі жовтки, лимонний сік та гірчицю. Почати збивати за допомогою занурювального блендера або міксера.
Продовжуючи збивання, тонкою цівкою вливати олію. Збивати доти, доки соус не загусне й не стане однорідним. За потреби додати трохи солі.
У велику миску викласти всі нарізані інгредієнти. Додати майонез, сметану та частину курячого бульйону.
Посолити за смаком, за бажанням додати трохи лимонного соку для кислинки.
Добре перемішати. Перед подачею охолодити в холодильнику щонайменше 30–40 хвилин.
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