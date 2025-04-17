Лаваш с начинкой на завтрак за 15 минут — альтернатива самсе без замеса теста

Лаваш с начинкой на завтрак за 15 минут — альтернатива самсе
Этот лаваш с сочной мясной начинкой готовится всего за 15 минут и отлично заменяет самсу. Нет необходимости работать с тестом: достаточно нафаршировать лаваш и отправить в духовку. Результат - золотистые, хрустящие пирожки с нежной серединкой, которые хочется готовить снова и снова.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- лаваш — 1 шт. (160 г);
- фарш куриный (или любой другой) — 300 г;
- лук — ½ шт;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- молоко — 2-3 ст. л.;
- сметана — 1 ст. л.
Способ приготовления
Лаваш разрезать на четыре прямоугольника. В фарш добавить измельченный лук, чеснок, сметану, соль и перец.
Хорошо перемешать. Если масса слишком густая - влить немного молока для мягкости, фарш должен легко размазываться.
Каждый кусок лаваша смазать фаршем примерно на ⅔ площади, после чего завернуть конвертом или треугольником.
Выложить пирожки на противень, смазать сверху сметаной.
Запекать в разогретой до 200 °C духовке около 15 минут, ориентируясь на золотистый цвет. Пирожки получаются мягкими, нежными и очень сочными.
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