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Лаваш с начинкой на завтрак за 15 минут — альтернатива самсе

17 апреля 2025 05:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Лаваш с начинкой на завтрак за 15 минут — альтернатива самсе без замеса теста
Лаваш с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот лаваш с сочной мясной начинкой готовится всего за 15 минут и отлично заменяет самсу. Нет необходимости работать с тестом: достаточно нафаршировать лаваш и отправить в духовку. Результат - золотистые, хрустящие пирожки с нежной серединкой, которые хочется готовить снова и снова.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • лаваш — 1 шт. (160 г);
  • фарш куриный (или любой другой) — 300 г;
  • лук — ½ шт;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • молоко — 2-3 ст. л.;
  • сметана — 1 ст. л.

Способ приготовления

Лаваш разрезать на четыре прямоугольника. В фарш добавить измельченный лук, чеснок, сметану, соль и перец.

лаваш з начинкою на сніданок за 15 хвилин
Фарш и специи. Фото: smachnenke.com.ua

Хорошо перемешать. Если масса слишком густая - влить немного молока для мягкости, фарш должен легко размазываться.

лаваш зі смачною начинкою на сніданок за 15 хвилин
Лаваш и специи. Фото: smachnenke.com.ua

Каждый кусок лаваша смазать фаршем примерно на ⅔ площади, после чего завернуть конвертом или треугольником.

лаваш зі смачною начинкою на сніданок
Приготовление блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить пирожки на противень, смазать сверху сметаной.

лаваш зі смачною начинкою за 15 хвилин
Готовый завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Запекать в разогретой до 200 °C духовке около 15 минут, ориентируясь на золотистый цвет. Пирожки получаются мягкими, нежными и очень сочными.

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