Лаваш с начинкой на завтрак за 15 минут — альтернатива самсе без замеса теста

Лаваш с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот лаваш с сочной мясной начинкой готовится всего за 15 минут и отлично заменяет самсу. Нет необходимости работать с тестом: достаточно нафаршировать лаваш и отправить в духовку. Результат - золотистые, хрустящие пирожки с нежной серединкой, которые хочется готовить снова и снова.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

лаваш — 1 шт. (160 г);

фарш куриный (или любой другой) — 300 г;

лук — ½ шт;

чеснок — 1 зубчик;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

молоко — 2-3 ст. л.;

сметана — 1 ст. л.

Способ приготовления

Лаваш разрезать на четыре прямоугольника. В фарш добавить измельченный лук, чеснок, сметану, соль и перец.

Фарш и специи. Фото: smachnenke.com.ua

Хорошо перемешать. Если масса слишком густая - влить немного молока для мягкости, фарш должен легко размазываться.

Лаваш и специи. Фото: smachnenke.com.ua

Каждый кусок лаваша смазать фаршем примерно на ⅔ площади, после чего завернуть конвертом или треугольником.

Приготовление блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить пирожки на противень, смазать сверху сметаной.

Готовый завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Запекать в разогретой до 200 °C духовке около 15 минут, ориентируясь на золотистый цвет. Пирожки получаются мягкими, нежными и очень сочными.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов десертов без выпечки

Торт без выпечки - всего 3 составляющих и много шоколадного крема.

"Украинский Тирамису" — торт без выпечки за 8 минут, без сырых яиц.

Торт "Настя" за 15 минут — без выпечки и без теста.

Бананово-шоколадный торт без выпечки — готовится 15 минут.



Дешевый и влажный торт "Джулия" — без духовки и за 15 минут.

Торт за 15 минут — без выпечки, без сметаны и дорогих сливок.

Торт "Чудо" за 20 минут — без теста, духовки, без миксера.

Торт "Счастье" без выпечки — всего 5 минут работы.

Самый дешевый торт "Таня" — без выпечки, без миксера, без коржей.

Вафельный торт со сгущенкой — делается 10 мин, съедается за пять.