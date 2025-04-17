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Лаваш з начинкою на сніданок за 15 хвилин — альтернатива самсі

17 квітня 2025 05:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Лаваш з начинкою на сніданок за 15 хвилин — альтернатива самсі без замісу тіста
Лаваш з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей лаваш із соковитою м’ясною начинкою готується всього за 15 хвилин і чудово замінює самсу. Немає потреби працювати з тістом: достатньо нафарширувати лаваш і відправити в духовку. Результат — золотисті, хрусткі пиріжки з ніжною серединкою, які хочеться готувати знову і знову.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • лаваш — 1 шт. (160 г);
  • фарш курячий (або будь-який інший) — 300 г;
  • цибуля — ½ шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • молоко — 2–3 ст. л.;
  • сметана — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Лаваш розрізати на чотири прямокутники. У фарш додати подрібнену цибулю, часник, сметану, сіль і перець. 

лаваш з начинкою на сніданок за 15 хвилин
Фарш та спеції. Фото: smachnenke.com.ua

Добре перемішати. Якщо маса занадто густа — влити трохи молока для мʼякості, фарш має легко розмазуватись.

лаваш зі смачною начинкою на сніданок за 15 хвилин
Лаваш та спеції. Фото: smachnenke.com.ua

Кожен шматок лаваша змастити фаршем приблизно на ⅔ площі, після чого загорнути конвертом або трикутником. 

лаваш зі смачною начинкою на сніданок
Приготування страви. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти пиріжки на деко, змастити зверху сметаною.

лаваш зі смачною начинкою за 15 хвилин
Готовий сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Запікати у розігрітій до 200 °C духовці близько 15 хвилин, орієнтуючись на золотистий колір. Пиріжки виходять м’якими, ніжними й дуже соковитими.

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