Лаваш з начинкою на сніданок за 15 хвилин — альтернатива самсі без замісу тіста

Лаваш з начинкою на сніданок за 15 хвилин — альтернатива самсі
Цей лаваш із соковитою м’ясною начинкою готується всього за 15 хвилин і чудово замінює самсу. Немає потреби працювати з тістом: достатньо нафарширувати лаваш і відправити в духовку. Результат — золотисті, хрусткі пиріжки з ніжною серединкою, які хочеться готувати знову і знову.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- лаваш — 1 шт. (160 г);
- фарш курячий (або будь-який інший) — 300 г;
- цибуля — ½ шт.;
- часник — 1 зубчик;
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком;
- молоко — 2–3 ст. л.;
- сметана — 1 ст. л.
Спосіб приготування
Лаваш розрізати на чотири прямокутники. У фарш додати подрібнену цибулю, часник, сметану, сіль і перець.
Добре перемішати. Якщо маса занадто густа — влити трохи молока для мʼякості, фарш має легко розмазуватись.
Кожен шматок лаваша змастити фаршем приблизно на ⅔ площі, після чого загорнути конвертом або трикутником.
Викласти пиріжки на деко, змастити зверху сметаною.
Запікати у розігрітій до 200 °C духовці близько 15 хвилин, орієнтуючись на золотистий колір. Пиріжки виходять м’якими, ніжними й дуже соковитими.
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