Хлеб из красной чечевицы без муки — белковый вариант выпечки на каждый день

Хлеб из чечевицы без добавления муки — полезно и вкусно
Этот рецепт хлеба из красной чечевицы не содержит муки, но при этом имеет нежную текстуру и насыщенный вкус. Он отлично подойдет для тех, кто придерживается правильного питания, избегает глютена или просто хочет разнообразить свой ежедневный рацион. Благодаря сочетанию белковой чечевицы, яиц и сметаны хлеб получается питательным, ароматным и полезным.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- красная чечевица — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- сметана 15% — 100 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- соль — 1 ч. л. с горкой;
- подсолнечное масло — 1 ст. л.;
- семена кунжута или другие — для посыпки.
Способ приготовления
Залить чечевицу холодной водой в соотношении 1:2 (на 200 г — 400 мл воды) и оставить набухать на 6-7 часов или на ночь.
После этого слить воду, промыть чечевицу и пересыпать в чашу блендера.
Добавить яйца, сметану, соль и разрыхлитель. Взбить до однородной массы. Добавить растительное масло, перемешать.
Вылить тесто в форму, посыпать кунжутом или другими семенами.
Выпекать в разогретой до 190 °C духовке 35-40 минут до румяной корочки. Остудить перед нарезанием.
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