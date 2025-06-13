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Главная Рецепты Хлеб из чечевицы без добавления муки — полезно и вкусно

Хлеб из чечевицы без добавления муки — полезно и вкусно

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 01:00
Хлеб из красной чечевицы без муки — белковый вариант выпечки на каждый день
Хлеба с чечевицей. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Ключові моменти Способ приготовления

Этот рецепт хлеба из красной чечевицы не содержит муки, но при этом имеет нежную текстуру и насыщенный вкус. Он отлично подойдет для тех, кто придерживается правильного питания, избегает глютена или просто хочет разнообразить свой ежедневный рацион. Благодаря сочетанию белковой чечевицы, яиц и сметаны хлеб получается питательным, ароматным и полезным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • красная чечевица — 200 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сметана 15% — 100 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • соль — 1 ч. л. с горкой;
  • подсолнечное масло — 1 ст. л.;
  • семена кунжута или другие — для посыпки.

Способ приготовления

Залить чечевицу холодной водой в соотношении 1:2 (на 200 г — 400 мл воды) и оставить набухать на 6-7 часов или на ночь.

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Красная чечевица. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

После этого слить воду, промыть чечевицу и пересыпать в чашу блендера.

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Чечевица и яйца. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Добавить яйца, сметану, соль и разрыхлитель. Взбить до однородной массы. Добавить растительное масло, перемешать.

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Тесто для хлеба. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya


Вылить тесто в форму, посыпать кунжутом или другими семенами.

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Кусок хлеба. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya


Выпекать в разогретой до 190 °C духовке 35-40 минут до румяной корочки. Остудить перед нарезанием.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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