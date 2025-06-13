Хлеб из красной чечевицы без муки — белковый вариант выпечки на каждый день

Хлеба с чечевицей. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Этот рецепт хлеба из красной чечевицы не содержит муки, но при этом имеет нежную текстуру и насыщенный вкус. Он отлично подойдет для тех, кто придерживается правильного питания, избегает глютена или просто хочет разнообразить свой ежедневный рацион. Благодаря сочетанию белковой чечевицы, яиц и сметаны хлеб получается питательным, ароматным и полезным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

красная чечевица — 200 г;

яйца — 2 шт.;

сметана 15% — 100 г;

разрыхлитель — 10 г;

соль — 1 ч. л. с горкой;

подсолнечное масло — 1 ст. л.;

семена кунжута или другие — для посыпки.

Способ приготовления

Залить чечевицу холодной водой в соотношении 1:2 (на 200 г — 400 мл воды) и оставить набухать на 6-7 часов или на ночь.

Красная чечевица. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

После этого слить воду, промыть чечевицу и пересыпать в чашу блендера.

Чечевица и яйца. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Добавить яйца, сметану, соль и разрыхлитель. Взбить до однородной массы. Добавить растительное масло, перемешать.

Тесто для хлеба. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya



Вылить тесто в форму, посыпать кунжутом или другими семенами.

Кусок хлеба. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya



Выпекать в разогретой до 190 °C духовке 35-40 минут до румяной корочки. Остудить перед нарезанием.

Ранее мы писали о бюджетном, но очень полезном и вкусном салате из свеклы.

Также мы писали о рецепте постного борща от Евгения Клопотенко.

Еще мы рассказывали о рецепте постной тушеной капусты с секретами от опытных хозяек.

Советуем ознакомиться с рецептом фасоли по-грузински "Лобио" — самое вкусное постное блюдо.

Обратите внимание на рецепт постного борща с ушками из теста по карпатскому рецепту.