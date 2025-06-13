Хліб із червоної сочевиці без борошна — білковий варіант випічки на кожен день

Хліб із сочевиці без додавання борошна — корисно та смачно
Цей рецепт хліба з червоної сочевиці не містить борошна, але при цьому має ніжну текстуру й насичений смак. Він чудово підійде для тих, хто дотримується правильного харчування, уникає глютену або просто хоче урізноманітнити свій щоденний раціон. Завдяки поєднанню білкової сочевиці, яєць і сметани хліб виходить поживним, ароматним та корисним.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- червона сочевиця — 200 г;
- яйця — 2 шт.;
- сметана 15% — 100 г;
- розпушувач — 10 г;
- сіль — 1 ч. л. з гіркою;
- соняшникова олія — 1 ст. л.;
- насіння кунжуту або інше — для посипки.
Спосіб приготування
Залити сочевицю холодною водою у співвідношенні 1:2 (на 200 г — 400 мл води) та залишити набухати на 6–7 годин або на ніч.
Після цього злити воду, промити сочевицю та пересипати в чашу блендера.
Додати яйця, сметану, сіль і розпушувач. Збити до однорідної маси. Додати олію, перемішати.
Вилити тісто у форму, посипати кунжутом або іншим насінням.
Випікати в розігрітій до 190 °C духовці 35–40 хвилин до рум’яної скоринки. Остудити перед нарізанням.
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