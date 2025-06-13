Хліб із червоної сочевиці без борошна — білковий варіант випічки на кожен день

Хліба із сочевицею. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Цей рецепт хліба з червоної сочевиці не містить борошна, але при цьому має ніжну текстуру й насичений смак. Він чудово підійде для тих, хто дотримується правильного харчування, уникає глютену або просто хоче урізноманітнити свій щоденний раціон. Завдяки поєднанню білкової сочевиці, яєць і сметани хліб виходить поживним, ароматним та корисним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

червона сочевиця — 200 г;

яйця — 2 шт.;

сметана 15% — 100 г;

розпушувач — 10 г;

сіль — 1 ч. л. з гіркою;

соняшникова олія — 1 ст. л.;

насіння кунжуту або інше — для посипки.

Спосіб приготування

Залити сочевицю холодною водою у співвідношенні 1:2 (на 200 г — 400 мл води) та залишити набухати на 6–7 годин або на ніч.

Червона сочевиця. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Після цього злити воду, промити сочевицю та пересипати в чашу блендера.

Сочевиця та яйця. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Додати яйця, сметану, сіль і розпушувач. Збити до однорідної маси. Додати олію, перемішати.

Тісто для хліба. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya



Вилити тісто у форму, посипати кунжутом або іншим насінням.

Шматок хліба. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya



Випікати в розігрітій до 190 °C духовці 35–40 хвилин до рум’яної скоринки. Остудити перед нарізанням.

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