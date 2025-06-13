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Головна Рецепти Хліб із сочевиці без додавання борошна — корисно та смачно

Хліб із сочевиці без додавання борошна — корисно та смачно

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 01:00
Хліб із червоної сочевиці без борошна — білковий варіант випічки на кожен день
Хліба із сочевицею. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Ключові моменти Спосіб приготування

Цей рецепт хліба з червоної сочевиці не містить борошна, але при цьому має ніжну текстуру й насичений смак. Він чудово підійде для тих, хто дотримується правильного харчування, уникає глютену або просто хоче урізноманітнити свій щоденний раціон. Завдяки поєднанню білкової сочевиці, яєць і сметани хліб виходить поживним, ароматним та корисним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться:

  • червона сочевиця — 200 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сметана 15% — 100 г;
  • розпушувач — 10 г;
  • сіль — 1 ч. л. з гіркою;
  • соняшникова олія — 1 ст. л.;
  • насіння кунжуту або інше — для посипки.

Спосіб приготування

Залити сочевицю холодною водою у співвідношенні 1:2 (на 200 г — 400 мл води) та залишити набухати на 6–7 годин або на ніч.

рецепт хліба з сочевиці
Червона сочевиця. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Після цього злити воду, промити сочевицю та пересипати в чашу блендера.

простий рецепт хліба з сочевиці
Сочевиця та яйця. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Додати яйця, сметану, сіль і розпушувач. Збити до однорідної маси. Додати олію, перемішати.

як приготувати хліб з сочевиці
Тісто для хліба. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya


Вилити тісто у форму, посипати кунжутом або іншим насінням.

як смачно приготувати хліб з сочевиці
Шматок хліба. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya


Випікати в розігрітій до 190 °C духовці 35–40 хвилин до рум’яної скоринки. Остудити перед нарізанням.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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