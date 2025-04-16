Яйца Премиум на Пасху — нежная закуска, которая исчезает со стола первой

Яйца с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт — настоящая пасхальная находка, которая не оставляет равнодушных. Нежные вареные белки сочетаются с сочной грибной начинкой, ароматом жареного лука и пикантной ноткой майонеза. Закуска получается настолько вкусной, что именно эти яйца исчезают с праздничного стола первыми.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

лук репчатый — 1 шт.;

шампиньоны — 8-10 шт.;

яйца вареные — 5-6 шт.;

майонез — 1 ст. л.;

зелень — 1 пучок;

соль, перец, специи — по вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Мелко нарезать лук, обжарить его на растительном масле до прозрачности.

Приготовление начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить измельченные шампиньоны, приправить специями, жарить несколько минут и переложить в миску для остывания.

Начинка для яиц. Фото: gospodynka.com.ua

Вареные яйца разрезать пополам, отделить желтки и добавить их к грибам.

Фаршированные яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Положить майонез, соль и перец, тщательно перемешать начинку. Наполнить белки подготовленной массой, украсить зеленью и подавать к столу.

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