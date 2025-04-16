Яйца Премиум на Пасху — нежная закуска, которая исчезает со стола первой

Яйца Премиум на Пасху — рецепт находка, съедаются первыми
Этот рецепт — настоящая пасхальная находка, которая не оставляет равнодушных. Нежные вареные белки сочетаются с сочной грибной начинкой, ароматом жареного лука и пикантной ноткой майонеза. Закуска получается настолько вкусной, что именно эти яйца исчезают с праздничного стола первыми.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- лук репчатый — 1 шт.;
- шампиньоны — 8-10 шт.;
- яйца вареные — 5-6 шт.;
- майонез — 1 ст. л.;
- зелень — 1 пучок;
- соль, перец, специи — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Мелко нарезать лук, обжарить его на растительном масле до прозрачности.
Добавить измельченные шампиньоны, приправить специями, жарить несколько минут и переложить в миску для остывания.
Вареные яйца разрезать пополам, отделить желтки и добавить их к грибам.
Положить майонез, соль и перец, тщательно перемешать начинку. Наполнить белки подготовленной массой, украсить зеленью и подавать к столу.
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