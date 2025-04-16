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Яйця Преміум на Великдень — рецепт-знахідка, зʼїдаються першими

16 квітня 2025 12:34
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Яйця Преміум на Великдень — ніжна закуска, яка зникає зі столу першою
Яйца з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей рецепт — справжня великодня знахідка, яка не залишає байдужих. Ніжні варені білки поєднуються з соковитою грибною начинкою, ароматом смаженої цибулі та пікантною ноткою майонезу. Закуска виходить настільки смачною, що саме ці яйця зникають зі святкового столу першими.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • цибуля — 1 шт.;
  • печериці — 8–10 шт.;
  • яйця варені — 5–6 шт.;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • зелень — 1 пучок;
  • сіль, перець, спеції — за смаком;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Дрібно нарізати цибулю, обсмажити її на олії до прозорості.

яйця Преміум на Великдень, рецепт знахідка, зʼїдаються першими
Приготування начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Додати подрібнені печериці, приправити спеціями, смажити кілька хвилин і перекласти у миску для охолодження. 

яйця на Великдень, рецепт знахідка, зʼїдаються першими
Начинка для яєць. Фото: gospodynka.com.ua

Варені яйця розрізати навпіл, відокремити жовтки й додати їх до грибів. 

яйця на Великдень, рецепт знахідка, які зʼїдаються першими
Фаршировані яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Покласти майонез, сіль і перець, ретельно перемішати начинку. Наповнити білки підготовленою масою, прикрасити зеленню та подавати до столу.

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