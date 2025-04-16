Яйця Преміум на Великдень — ніжна закуска, яка зникає зі столу першою

Яйця Преміум на Великдень — рецепт-знахідка, зʼїдаються першими
Цей рецепт — справжня великодня знахідка, яка не залишає байдужих. Ніжні варені білки поєднуються з соковитою грибною начинкою, ароматом смаженої цибулі та пікантною ноткою майонезу. Закуска виходить настільки смачною, що саме ці яйця зникають зі святкового столу першими.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- цибуля — 1 шт.;
- печериці — 8–10 шт.;
- яйця варені — 5–6 шт.;
- майонез — 1 ст. л.;
- зелень — 1 пучок;
- сіль, перець, спеції — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Дрібно нарізати цибулю, обсмажити її на олії до прозорості.
Додати подрібнені печериці, приправити спеціями, смажити кілька хвилин і перекласти у миску для охолодження.
Варені яйця розрізати навпіл, відокремити жовтки й додати їх до грибів.
Покласти майонез, сіль і перець, ретельно перемішати начинку. Наповнити білки підготовленою масою, прикрасити зеленню та подавати до столу.
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