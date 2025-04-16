Яйця Преміум на Великдень — ніжна закуска, яка зникає зі столу першою

Яйца з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт — справжня великодня знахідка, яка не залишає байдужих. Ніжні варені білки поєднуються з соковитою грибною начинкою, ароматом смаженої цибулі та пікантною ноткою майонезу. Закуска виходить настільки смачною, що саме ці яйця зникають зі святкового столу першими.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

цибуля — 1 шт.;

печериці — 8–10 шт.;

яйця варені — 5–6 шт.;

майонез — 1 ст. л.;

зелень — 1 пучок;

сіль, перець, спеції — за смаком;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Дрібно нарізати цибулю, обсмажити її на олії до прозорості.

Приготування начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Додати подрібнені печериці, приправити спеціями, смажити кілька хвилин і перекласти у миску для охолодження.

Начинка для яєць. Фото: gospodynka.com.ua

Варені яйця розрізати навпіл, відокремити жовтки й додати їх до грибів.

Фаршировані яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Покласти майонез, сіль і перець, ретельно перемішати начинку. Наповнити білки підготовленою масою, прикрасити зеленню та подавати до столу.

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