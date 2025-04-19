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Яичный салат "Польский" на Пасху — блюдо №1

19 апреля 2025 12:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Яичный салат Польский на Пасху — лучшее блюдо для праздничного стола
Яичный салат. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Яичный салат "Польский" — это идеальное блюдо для Пасхального стола. Легкий, вкусный и питательный, он сочетает нежные яйца с другими ингредиентами, создавая непревзойденную вкусовую гармонию. Подавайте этот салат на праздник, и он станет фаворитом в вашей семье и среди гостей.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • яйца — 7 шт.;
  • сыр (твердый) — 125 г;
  • шампиньоны — 250 г;
  • маринованные огурцы — 5 шт.;
  • укроп — небольшой пучок;
  • горчица — 1 ч. л;
  • соль, майонез и перец — по вкусу.

Способ приготовления

Отварить яйца вкрутую. Шампиньоны почистить, помыть и отварить в кипятке с солью в течение 15 минут, охладить и натереть на крупной терке.

Натрите сыр и маринованные огурцы, добавьте к грибам. Яйца очистите, нарежьте мелко и добавьте к остальным ингредиентам.

рецепт смачного салату з яйцями
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Измельчить укроп, добавить к салату вместе с майонезом, горчицей, солью и перцем. Перемешайте, дайте настояться и подавайте охлажденным.

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Пасха яйца салат рецепты пасхальная корзина
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