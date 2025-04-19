Яичный салат Польский на Пасху — лучшее блюдо для праздничного стола

Яичный салат "Польский" на Пасху — блюдо №1
Яичный салат "Польский" — это идеальное блюдо для Пасхального стола. Легкий, вкусный и питательный, он сочетает нежные яйца с другими ингредиентами, создавая непревзойденную вкусовую гармонию. Подавайте этот салат на праздник, и он станет фаворитом в вашей семье и среди гостей.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца — 7 шт.;
- сыр (твердый) — 125 г;
- шампиньоны — 250 г;
- маринованные огурцы — 5 шт.;
- укроп — небольшой пучок;
- горчица — 1 ч. л;
- соль, майонез и перец — по вкусу.
Способ приготовления
Отварить яйца вкрутую. Шампиньоны почистить, помыть и отварить в кипятке с солью в течение 15 минут, охладить и натереть на крупной терке.
Натрите сыр и маринованные огурцы, добавьте к грибам. Яйца очистите, нарежьте мелко и добавьте к остальным ингредиентам.
Измельчить укроп, добавить к салату вместе с майонезом, горчицей, солью и перцем. Перемешайте, дайте настояться и подавайте охлажденным.
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