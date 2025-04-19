Яєчний салат Польський на Великдень — найкраща страва для святкового столу

Яєчний салат "Польський" на Великдень — страва №1
Яєчний салат "Польський" — це ідеальна страва для Великоднього столу. Легкий, смачний і поживний, він поєднує ніжні яйця з іншими інгредієнтами, створюючи неперевершену смакову гармонію. Подавайте цей салат на свято, і він стане фаворитом у вашій родині та серед гостей.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйця — 7 шт.;
- сир (твердий) — 125 г;
- печериці — 250 г;
- мариновані огірки — 5 шт.;
- кроп — невеликий пучок;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- сіль, майонез та перець — за смаком.
Спосіб приготування
Відварити яйця круто. Печериці почистити, помити та відварити в окропі з сіллю протягом 15 хвилин, охолодити і натерти на великій тертці.
Натріть сир і мариновані огірки, додайте до грибів. Яйця очистіть, наріжте дрібно і додайте до решти інгредієнтів.
Подрібнити кріп, додати до салату разом із майонезом, гірчицею, сіллю та перцем. Перемішайте, дайте настоятися та подавайте охолодженим.
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