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Яєчний салат "Польський" на Великдень — страва №1

19 квітня 2025 12:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Яєчний салат Польський на Великдень — найкраща страва для святкового столу
Яєчний салат. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Яєчний салат "Польський" — це ідеальна страва для Великоднього столу. Легкий, смачний і поживний, він поєднує ніжні яйця з іншими інгредієнтами, створюючи неперевершену смакову гармонію. Подавайте цей салат на свято, і він стане фаворитом у вашій родині та серед гостей. 

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 7 шт.;
  • сир (твердий) — 125 г;
  • печериці — 250 г;
  • мариновані огірки — 5 шт.;
  • кроп — невеликий пучок;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • сіль, майонез та перець — за смаком.

Спосіб приготування

Відварити яйця круто. Печериці почистити, помити та відварити в окропі з сіллю протягом 15 хвилин, охолодити і натерти на великій тертці.

Натріть сир і мариновані огірки, додайте до грибів. Яйця очистіть, наріжте дрібно і додайте до решти інгредієнтів.

рецепт смачного салату з яйцями
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Подрібнити кріп, додати до салату разом із майонезом, гірчицею, сіллю та перцем. Перемішайте, дайте настоятися та подавайте охолодженим. 

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Великдень яйця салат рецепти великодній кошик
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