Яєчний салат Польський на Великдень — найкраща страва для святкового столу

Яєчний салат. Фото: smachnenke.com.ua

Яєчний салат "Польський" — це ідеальна страва для Великоднього столу. Легкий, смачний і поживний, він поєднує ніжні яйця з іншими інгредієнтами, створюючи неперевершену смакову гармонію. Подавайте цей салат на свято, і він стане фаворитом у вашій родині та серед гостей.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яйця — 7 шт.;

сир (твердий) — 125 г;

печериці — 250 г;

мариновані огірки — 5 шт.;

кроп — невеликий пучок;

гірчиця — 1 ч. л.;

сіль, майонез та перець — за смаком.

Спосіб приготування

Відварити яйця круто. Печериці почистити, помити та відварити в окропі з сіллю протягом 15 хвилин, охолодити і натерти на великій тертці.

Натріть сир і мариновані огірки, додайте до грибів. Яйця очистіть, наріжте дрібно і додайте до решти інгредієнтів.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Подрібнити кріп, додати до салату разом із майонезом, гірчицею, сіллю та перцем. Перемішайте, дайте настоятися та подавайте охолодженим.

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