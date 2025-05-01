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Горячие бутерброды на завтрак, вкуснее пиццы в 100 раз

1 мая 2025 05:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Горячие бутерброды, вкуснее пиццы — рецепт идеального завтрака или перекуса
Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Эти горячие бутерброды удивят даже фанатов пиццы — хрустящий хлеб, тягучий сыр, сочная курица и ароматные специи создают идеальный баланс вкуса. Готовятся они быстро, легко адаптируются к любым ингредиентам и всегда получаются сытными. Отличный вариант для завтрака, перекуса или неожиданного визита гостей.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • багет — 2 шт. (или другой хлеб по вкусу);
  • ветчина — 200 г (можно взять любую колбасу);
  • моцарелла — 100 г;
  • твердый сыр — 100 г;
  • куриная грудка — 120 г (вареная или жареная);
  • яйца — 2 шт.;
  • зелень — по вкусу;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • итальянские травы — 1 ч. л.

Для соуса:

  • кетчуп — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.

Способ приготовления

Нарезать багет или любой хлеб на порционные ломтики.

гарячі бутерброди на сніданок, смачніше піци в 100 раз
Нарезанный хлеб. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовить начинку: натереть ветчину, моцареллу и твердый сыр на крупной терке, смешать в миске.

гарячі бутерброди на сніданок
Тертый сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить поджаренную или вареную куриную грудку, нарезанную на мелкие кусочки. Вбить яйца, добавить измельченную зелень, майонез и хорошо перемешать.

смачні гарячі бутерброди на сніданок
Приготовление начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Для соуса смешать кетчуп с майонезом до однородной консистенции. Намазать ломтики хлеба соусом, сверху выложить сырно-мясную начинку. Посыпать прованскими травами.

ситні гарячі бутерброди на сніданок
Приготовление бутербродов. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 15-20 минут до золотистой корочки. Подавать горячими.

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06:12 Доход с наименьшего номинала — за сколько можно продать 1 копейку

06:10 Срок 10 дней — в ПФУ предупредили о важном требовании

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:08 Трамп ответил, сколько денег получат США от сделки по недрам

06:01 Кому из клиентов Ощадбанка не продлят срок действия карт

06:00 Как празднуют Международный день труда в Украине

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