Горячие бутерброды, вкуснее пиццы — рецепт идеального завтрака или перекуса

Горячие бутерброды на завтрак, вкуснее пиццы в 100 раз
Эти горячие бутерброды удивят даже фанатов пиццы — хрустящий хлеб, тягучий сыр, сочная курица и ароматные специи создают идеальный баланс вкуса. Готовятся они быстро, легко адаптируются к любым ингредиентам и всегда получаются сытными. Отличный вариант для завтрака, перекуса или неожиданного визита гостей.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- багет — 2 шт. (или другой хлеб по вкусу);
- ветчина — 200 г (можно взять любую колбасу);
- моцарелла — 100 г;
- твердый сыр — 100 г;
- куриная грудка — 120 г (вареная или жареная);
- яйца — 2 шт.;
- зелень — по вкусу;
- майонез — 2 ст. л.;
- итальянские травы — 1 ч. л.
Для соуса:
- кетчуп — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.
Способ приготовления
Нарезать багет или любой хлеб на порционные ломтики.
Приготовить начинку: натереть ветчину, моцареллу и твердый сыр на крупной терке, смешать в миске.
Добавить поджаренную или вареную куриную грудку, нарезанную на мелкие кусочки. Вбить яйца, добавить измельченную зелень, майонез и хорошо перемешать.
Для соуса смешать кетчуп с майонезом до однородной консистенции. Намазать ломтики хлеба соусом, сверху выложить сырно-мясную начинку. Посыпать прованскими травами.
Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 15-20 минут до золотистой корочки. Подавать горячими.
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