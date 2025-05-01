Горячие бутерброды, вкуснее пиццы — рецепт идеального завтрака или перекуса

Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Эти горячие бутерброды удивят даже фанатов пиццы — хрустящий хлеб, тягучий сыр, сочная курица и ароматные специи создают идеальный баланс вкуса. Готовятся они быстро, легко адаптируются к любым ингредиентам и всегда получаются сытными. Отличный вариант для завтрака, перекуса или неожиданного визита гостей.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

багет — 2 шт. (или другой хлеб по вкусу);

ветчина — 200 г (можно взять любую колбасу);

моцарелла — 100 г;

твердый сыр — 100 г;

куриная грудка — 120 г (вареная или жареная);

яйца — 2 шт.;

зелень — по вкусу;

майонез — 2 ст. л.;

итальянские травы — 1 ч. л.

Для соуса:

кетчуп — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.

Способ приготовления

Нарезать багет или любой хлеб на порционные ломтики.

Нарезанный хлеб. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовить начинку: натереть ветчину, моцареллу и твердый сыр на крупной терке, смешать в миске.

Тертый сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить поджаренную или вареную куриную грудку, нарезанную на мелкие кусочки. Вбить яйца, добавить измельченную зелень, майонез и хорошо перемешать.

Приготовление начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Для соуса смешать кетчуп с майонезом до однородной консистенции. Намазать ломтики хлеба соусом, сверху выложить сырно-мясную начинку. Посыпать прованскими травами.

Приготовление бутербродов. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 15-20 минут до золотистой корочки. Подавать горячими.

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