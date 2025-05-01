Гарячі бутерброди, смачніші за піцу — рецепт ідеального сніданку або перекусу

Гарячі бутерброди на сніданок, смачніше піци в 100 раз
Ці гарячі бутерброди здивують навіть фанатів піци — хрусткий хліб, тягучий сир, соковита курка й ароматні спеції створюють ідеальний баланс смаку. Готуються вони швидко, легко адаптуються до будь-яких інгредієнтів і завжди виходять ситними. Чудовий варіант для сніданку, перекусу або несподіваного візиту гостей.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- багет — 2 шт. (або інший хліб за смаком);
- шинка — 200 г (можна взяти будь-яку ковбасу);
- моцарела — 100 г;
- твердий сир — 100 г;
- куряча грудка — 120 г (варена або смажена);
- яйця — 2 шт.;
- зелень — за смаком;
- майонез — 2 ст. л.;
- італійські трави — 1 ч. л.
Для соусу:
- кетчуп — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Нарізати багет або будь-який хліб на порційні скибочки.
Приготувати начинку: натерти шинку, моцарелу й твердий сир на великій тертці, змішати в мисці.
Додати підсмажену або варену курячу грудку, нарізану на дрібні шматочки. Вбити яйця, додати подрібнену зелень, майонез і добре перемішати.
Для соусу змішати кетчуп з майонезом до однорідної консистенції. Намазати скибочки хліба соусом, зверху викласти сирно-м’ясну начинку. Посипати прованськими травами.
Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 15–20 хвилин до золотистої скоринки. Подавати гарячими.
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