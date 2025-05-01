Гарячі бутерброди, смачніші за піцу — рецепт ідеального сніданку або перекусу

Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Ці гарячі бутерброди здивують навіть фанатів піци — хрусткий хліб, тягучий сир, соковита курка й ароматні спеції створюють ідеальний баланс смаку. Готуються вони швидко, легко адаптуються до будь-яких інгредієнтів і завжди виходять ситними. Чудовий варіант для сніданку, перекусу або несподіваного візиту гостей.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

багет — 2 шт. (або інший хліб за смаком);

шинка — 200 г (можна взяти будь-яку ковбасу);

моцарела — 100 г;

твердий сир — 100 г;

куряча грудка — 120 г (варена або смажена);

яйця — 2 шт.;

зелень — за смаком;

майонез — 2 ст. л.;

італійські трави — 1 ч. л.

Для соусу:

кетчуп — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Нарізати багет або будь-який хліб на порційні скибочки.

Нарізаний хліб. Фото: smachnenke.com.ua

Приготувати начинку: натерти шинку, моцарелу й твердий сир на великій тертці, змішати в мисці.

Тертий сир. Фото: smachnenke.com.ua

Додати підсмажену або варену курячу грудку, нарізану на дрібні шматочки. Вбити яйця, додати подрібнену зелень, майонез і добре перемішати.

Приготування начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Для соусу змішати кетчуп з майонезом до однорідної консистенції. Намазати скибочки хліба соусом, зверху викласти сирно-м’ясну начинку. Посипати прованськими травами.

Приготування бутербродів. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 15–20 хвилин до золотистої скоринки. Подавати гарячими.

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