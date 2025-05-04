Маринад для шашлыка из свинины — сочное мясо с идеальным вкусом

Шашлык и овощи. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Этот маринад идеально подходит для свиной шеи — лучшей части для шашлыка. Благодаря соку лука и томатов мясо получается чрезвычайно мягким, а растительное масло помогает специям глубже проникнуть в каждый кусочек.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

свинина (шейная часть) — 1 кг;

лук — 2 шт. (примерно 250 г);

соль — 1 ч. л. без горки (или по вкусу);

растительное масло — 1 ст. л.;

молотый черный перец — 0,5 ч. л.;

томатный сок — 200 мл.

Способ приготовления

Нарезать лук тонкими полукольцами, добавить соль и хорошо перетереть руками, чтобы он пустил сок.

Нарезанный лук. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Добавить молотый перец, томатный сок и растительное масло. Все тщательно перемешать.

Томатный сок и лук. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Замариновать мясо в полученной смеси и оставить в холодильнике минимум на 12-24 часа.

Кусочки мяса. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Чем дольше маринуется свинина, тем ярче становится ее вкус.

Мясо в маринаде. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Перед жаркой желательно извлечь мясо из холодильника за 30 минут, чтобы оно сталой комнатной температуры — тогда шашлык быстрее и равномернее приготовится.

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