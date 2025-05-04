Маринад для шашлику зі свинини — соковите м’ясо з ідеальним смаком

Дуже смачний маринад для м'яса — м'який шашлик зі свинини
Цей маринад ідеально підходить для свинячої шиї — найкращої частини для шашлику. Завдяки соку цибулі та томатів м’ясо виходить надзвичайно м’яким, а рослинна олія допомагає спеціям глибше проникнути в кожен шматочок.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- свинина (шийна частина) — 1 кг;
- цибуля — 2 шт. (приблизно 250 г);
- сіль — 1 ч. л. без гірки (або за смаком);
- рослинна олія — 1 ст. л.;
- мелений чорний перець — 0,5 ч. л.;
- томатний сік — 200 мл.
Спосіб приготування
Нарізати цибулю тонкими півкільцями, додати сіль і добре перетерти руками, щоб вона пустила сік.
Додати мелений перець, томатний сік та рослинну олію. Усе ретельно перемішати.
Замаринувати м’ясо в отриманій суміші й залишити в холодильнику щонайменше на 12–24 години.
Чим довше маринується свинина, тим яскравішим стає її смак.
Перед смаженням бажано витягти м’ясо з холодильника за 30 хвилин, щоб воно було кімнатної температури — тоді шашлик швидше і рівномірніше приготується.
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