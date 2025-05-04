Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Дуже смачний маринад для м'яса — м'який шашлик зі свинини arrow

Дуже смачний маринад для м'яса — м'який шашлик зі свинини

4 травня 2025 01:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Маринад для шашлику зі свинини — соковите м’ясо з ідеальним смаком
Шашлик та овочі. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей маринад ідеально підходить для свинячої шиї — найкращої частини для шашлику. Завдяки соку цибулі та томатів м’ясо виходить надзвичайно м’яким, а рослинна олія допомагає спеціям глибше проникнути в кожен шматочок.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • свинина (шийна частина) — 1 кг;
  • цибуля — 2 шт. (приблизно 250 г);
  • сіль — 1 ч. л. без гірки (або за смаком);
  • рослинна олія — 1 ст. л.;
  • мелений чорний перець — 0,5 ч. л.;
  • томатний сік — 200 мл.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю тонкими півкільцями, додати сіль і добре перетерти руками, щоб вона пустила сік.

рецепт смачного маринада для шашлика
Нарізана цибуля. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Додати мелений перець, томатний сік та рослинну олію. Усе ретельно перемішати.

рецепт смачного маринада для шашлика зі свинини
Томатний сік та цибуля. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Замаринувати м’ясо в отриманій суміші й залишити в холодильнику щонайменше на 12–24 години.

рецепт маринада для шашлика зі свинини
Шматочки м’яса. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Чим довше маринується свинина, тим яскравішим стає її смак.

простий рецепт маринада для шашлика зі свинини
М’ясо в маринаді. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Перед смаженням бажано витягти м’ясо з холодильника за 30 хвилин, щоб воно було кімнатної температури — тоді шашлик швидше і рівномірніше приготується.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів та порад, які допоможуть приготувати ідеальний шашлик

Декілька важливих правил, як зберігати мариноване м'ясо для шашлику

Які дрова найкраще підходять для приготування шашлику

Топ-3 обов'язкових спецій для ідеального шашлику

Як правильно нарізати м'ясо на шашлик або як приготувати смачний шашлик без маринаду — знадобиться один простий інгредієнт. 

м'ясо рецепти шашлик маринад свинина
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:49 РФ атакувала Київ дронами — впали уламки, почалися пожежі

00:32 У Києві пролунали вибухи

00:30 У ТЦК не змогли перевірити підставу для відстрочки — що далі

00:25 У Києві оголосили повітряну тривогу

3 травня

23:59 Чи будуть компенсувати оренду пошкодженого житла — відповідь РДА

23:24 У Черкасах було чутно вибухи

23:07 У Вашингтоні українці вийшли на акцію проти маршу росіян — фото

22:39 Експерт пояснив, як угода про надра вплине на економіку України

22:15 Вітер та грози — яким областям не пощастить з погодою завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:08 Воїни ЗСУ знищили другий за добу літак — звернення Зеленського

00:49 РФ атакувала Київ дронами — впали уламки, почалися пожежі

00:32 У Києві пролунали вибухи

00:30 У ТЦК не змогли перевірити підставу для відстрочки — що далі

00:25 У Києві оголосили повітряну тривогу

3 травня

23:59 Чи будуть компенсувати оренду пошкодженого житла — відповідь РДА

23:24 У Черкасах було чутно вибухи

23:07 У Вашингтоні українці вийшли на акцію проти маршу росіян — фото

22:39 Експерт пояснив, як угода про надра вплине на економіку України

22:15 Вітер та грози — яким областям не пощастить з погодою завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:08 Воїни ЗСУ знищили другий за добу літак — звернення Зеленського

20:23 Трагедія 2 травня — що думають одесити про події 11 років потому

1 травня

22:33 Угода про надра зі США — як це позначиться на майбутньому Одещини

06:33 Як змінилося ставлення одеситів до 1 травня — святкують чи ні

30 квітня

22:33 Екстрим для всіх — ціни на відпочинок у Затоці на Одещині

29 квітня

22:33 Туристична Одеса під час війни — чим може здивувати сьогодні

28 квітня

22:33 Чи справді війна з Росією на фініші — думки одеситів

26 квітня

07:32 Відрахування з аспірантури та зміни для студентів, — інтервʼю

25 квітня

22:33 Посівна на Одещині — чи буде Україна із зерном

06:33 Ліки в аптеках подешевшали на 27% — реакція одеситів

24 квітня

19:47 Ціни в одеських магазинах — що подешевшало після свята

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Квітка смерті та самотності — яку рослину не можна тримати вдома

1 травня 2025

Валютне нерівноправ'я — які номінали євро стають непотрібними

30 квітня 2025

Поляк зізнався, що його здивувало в українських супермаркетах

22 квітня 2025

Суворі правила на кордоні — у кого можуть відібрати валюту у 2025

21 квітня 2025

Коли садити кабачки й огірки навесні 2025 — місячний календар

27 квітня 2025

Дзвонять шахраї — які номери телефону варто одразу блокувати

2 травня 2025

Марки шин для авто, яких треба уникати за будь-яку ціну

1 травня 2025

Деяких УБД позбавлять пільг та виплат — кого торкнеться

24 квітня 2025

В Україні знайшли унікальну квітку — таку бачать лише раз у житті

Трамп відреагував на атаку РФ по Києву і звернувся до Путіна