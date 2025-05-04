Маринад для шашлику зі свинини — соковите м’ясо з ідеальним смаком

Шашлик та овочі. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Цей маринад ідеально підходить для свинячої шиї — найкращої частини для шашлику. Завдяки соку цибулі та томатів м’ясо виходить надзвичайно м’яким, а рослинна олія допомагає спеціям глибше проникнути в кожен шматочок.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

свинина (шийна частина) — 1 кг;

цибуля — 2 шт. (приблизно 250 г);

сіль — 1 ч. л. без гірки (або за смаком);

рослинна олія — 1 ст. л.;

мелений чорний перець — 0,5 ч. л.;

томатний сік — 200 мл.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю тонкими півкільцями, додати сіль і добре перетерти руками, щоб вона пустила сік.

Нарізана цибуля. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Додати мелений перець, томатний сік та рослинну олію. Усе ретельно перемішати.

Томатний сік та цибуля. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Замаринувати м’ясо в отриманій суміші й залишити в холодильнику щонайменше на 12–24 години.

Шматочки м’яса. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Чим довше маринується свинина, тим яскравішим стає її смак.

М’ясо в маринаді. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Перед смаженням бажано витягти м’ясо з холодильника за 30 хвилин, щоб воно було кімнатної температури — тоді шашлик швидше і рівномірніше приготується.

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