Идеальные чебуреки на заварном тесте с хрустящей корочкой и сочной начинкой — понятный рецепт

Жареные чебуреки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Эти чебуреки — настоящее совершенное сочетание хрустящего заварного теста и сочной мясной начинки. В этом рецепте собраны все секреты идеального результата: эластичное тесто, ароматный фарш и техника лепки, благодаря которой ни одна капля сока не вытечет.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

мука — 500-600 г;

кипяток — 250 мл.;

масло — 2 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

водка — 10-15 мл.

Для начинки:

фарш (свинина, говядина или смешанный) — 400 г;

лук — 1-2 шт.;

холодная вода — 3-4 ст. л.;

соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

В глубокую миску влить кипяток, добавить масло, соль и водку. Частями добавить просеянную муку, замесить мягкое, эластичное тесто. Накрыть полотенцем и оставить на 20-30 минут.

Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Тем временем приготовить начинку: к фаршу добавить мелко нарезанный лук, посолить, поперчить и добавить несколько ложек холодной воды для сочности. Хорошо перемешать.

Фарш для начинки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Тесто разделить на части, каждую раскатать в тонкий круг. Выложить начинку на одну половину, разровнять, выпустить воздух, накрыть второй половиной теста и плотно слепить края.

Тесто и фарш. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Обжаривать на хорошо разогретой сковороде с достаточным количеством масла по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Жареные чебуреки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Чебуреки готовы — подавать горячими, хрустящими и сочными.

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