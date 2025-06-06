Идеальные чебуреки на заварном тесте с хрустящей корочкой и сочной начинкой — понятный рецепт

Чебуреки на заварном тесте — все секреты в одном рецепте
Эти чебуреки — настоящее совершенное сочетание хрустящего заварного теста и сочной мясной начинки. В этом рецепте собраны все секреты идеального результата: эластичное тесто, ароматный фарш и техника лепки, благодаря которой ни одна капля сока не вытечет.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- мука — 500-600 г;
- кипяток — 250 мл.;
- масло — 2 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- водка — 10-15 мл.
Для начинки:
- фарш (свинина, говядина или смешанный) — 400 г;
- лук — 1-2 шт.;
- холодная вода — 3-4 ст. л.;
- соль, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
В глубокую миску влить кипяток, добавить масло, соль и водку. Частями добавить просеянную муку, замесить мягкое, эластичное тесто. Накрыть полотенцем и оставить на 20-30 минут.
Тем временем приготовить начинку: к фаршу добавить мелко нарезанный лук, посолить, поперчить и добавить несколько ложек холодной воды для сочности. Хорошо перемешать.
Тесто разделить на части, каждую раскатать в тонкий круг. Выложить начинку на одну половину, разровнять, выпустить воздух, накрыть второй половиной теста и плотно слепить края.
Обжаривать на хорошо разогретой сковороде с достаточным количеством масла по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Чебуреки готовы — подавать горячими, хрустящими и сочными.
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