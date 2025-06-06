Ідеальні чебуреки на заварному тісті з хрумкою скоринкою та соковитою начинкою — зрозумілий рецепт

Чебуреки на заварному тісті — всі секрети в одному рецепті
Ці чебуреки — справжнє досконале поєднання хрумкого заварного тіста та соковитої м’ясної начинки. У цьому рецепті зібрані всі секрети ідеального результату: еластичне тісто, ароматний фарш і техніка ліплення, завдяки якій жодна крапля соку не витече.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- борошно — 500–600 г;
- окріп — 250 мл.;
- олія — 2 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- горілка — 10–15 мл.
Для начинки:
- фарш (свинина, яловичина або змішаний) — 400 г;
- цибуля — 1–2 шт.;
- холодна вода — 3–4 ст. л.;
- сіль, чорний перець — на смак.
Спосіб приготування
У глибоку миску влити окріп, додати олію, сіль і горілку. Частинами додати просіяне борошно, замісити м’яке, еластичне тісто. Накрити рушником і залишити на 20–30 хвилин.
Тим часом приготувати начинку: до фаршу додати дрібно нарізану цибулю, посолити, поперчити й додати кілька ложок холодної води для соковитості. Добре перемішати.
Тісто розділити на частини, кожну розкачати в тонкий круг. Викласти начинку на одну половину, розрівняти, випустити повітря, накрити другою половиною тіста й щільно зліпити краї.
Обсмажувати на добре розігрітій сковороді з достатньою кількістю олії по 2 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.
Чебуреки готові — подавати гарячими, хрумкими й соковитими.
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