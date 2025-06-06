Ідеальні чебуреки на заварному тісті з хрумкою скоринкою та соковитою начинкою — зрозумілий рецепт

Смажені чебуреки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Ці чебуреки — справжнє досконале поєднання хрумкого заварного тіста та соковитої м’ясної начинки. У цьому рецепті зібрані всі секрети ідеального результату: еластичне тісто, ароматний фарш і техніка ліплення, завдяки якій жодна крапля соку не витече.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

борошно — 500–600 г;

окріп — 250 мл.;

олія — 2 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

горілка — 10–15 мл.

Для начинки:

фарш (свинина, яловичина або змішаний) — 400 г;

цибуля — 1–2 шт.;

холодна вода — 3–4 ст. л.;

сіль, чорний перець — на смак.

Спосіб приготування

У глибоку миску влити окріп, додати олію, сіль і горілку. Частинами додати просіяне борошно, замісити м’яке, еластичне тісто. Накрити рушником і залишити на 20–30 хвилин.

Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Тим часом приготувати начинку: до фаршу додати дрібно нарізану цибулю, посолити, поперчити й додати кілька ложок холодної води для соковитості. Добре перемішати.

Фарш для начинки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Тісто розділити на частини, кожну розкачати в тонкий круг. Викласти начинку на одну половину, розрівняти, випустити повітря, накрити другою половиною тіста й щільно зліпити краї.

Тісто та фарш. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Обсмажувати на добре розігрітій сковороді з достатньою кількістю олії по 2 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.

Смажені чебуреки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Чебуреки готові — подавати гарячими, хрумкими й соковитими.

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