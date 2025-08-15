Почему умные люди мало с кем дружат — факт, который вас удивит

Одинокая женщина. Фото: Pexels

Часто умные люди бывают одинокими. Они не строят много дружеских отношений с кем-то и не спешат заводить новые знакомства. Ученые решили выяснить истинную причину этого.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в British Journal of Psychology.

Почему умные люди часто бывают одинокими

Чтобы выяснить истину, психологи из Лондонской школы экономики совместно с коллегами из Сингапурского университета менеджмента проанализировали ответы более 15 тысяч человек. В конце концов, пришли к выводу, что чем выше уровень IQ у личности, тем меньше она общается с другими.

Объяснение этому абсолютно простое — высокоинтеллектуальным людям не нужно иметь широкий круг друзей, чтобы чувствовать себя счастливыми. Психологи отмечают, что мозг таких людей работает по-другому. Они расставляют приоритеты не так, как остальные. Такие личности чувствуют себя комфортно в собственном внутреннем мире.

Чрезмерная социальная активность людям с высоким уровнем IQ только мешает. Они считают, что это отвлекает внимание от по-настоящему важных вещей. Более того, как выяснили ученые, чем больше умные люди общаются с другими, тем несчастнее они себя чувствуют.

Исследовательница из Бруклинского института Карол Грэхем отмечает, что личности с высоким уровнем интеллекта склонны использовать своё время на то, чтобы достичь поставленных целей. Им важно получить конкретный результат, поэтому они прилагают максимум усилий для этого. Именно это позволяет интеллектуалам чувствовать себя счастливыми.

