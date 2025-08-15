Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Ярые одиночки — почему у умных людей часто мало друзей

Ярые одиночки — почему у умных людей часто мало друзей

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 06:55
Почему умные люди мало с кем дружат — факт, который вас удивит
Одинокая женщина. Фото: Pexels
Ключевые моменты Почему умные люди часто бывают одинокими

Часто умные люди бывают одинокими. Они не строят много дружеских отношений с кем-то и не спешат заводить новые знакомства. Ученые решили выяснить истинную причину этого.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в British Journal of Psychology.

Реклама
Читайте также:

Почему умные люди часто бывают одинокими

Чтобы выяснить истину, психологи из Лондонской школы экономики совместно с коллегами из Сингапурского университета менеджмента проанализировали ответы более 15 тысяч человек. В конце концов, пришли к выводу, что чем выше уровень IQ у личности, тем меньше она общается с другими.

Объяснение этому абсолютно простое — высокоинтеллектуальным людям не нужно иметь широкий круг друзей, чтобы чувствовать себя счастливыми. Психологи отмечают, что мозг таких людей работает по-другому. Они расставляют приоритеты не так, как остальные. Такие личности чувствуют себя комфортно в собственном внутреннем мире.

Чому розумні люди часто бувають самотніми
Грустная женщина. Фото: Pexels

Чрезмерная социальная активность людям с высоким уровнем IQ только мешает. Они считают, что это отвлекает внимание от по-настоящему важных вещей. Более того, как выяснили ученые, чем больше умные люди общаются с другими, тем несчастнее они себя чувствуют.

Исследовательница из Бруклинского института Карол Грэхем отмечает, что личности с высоким уровнем интеллекта склонны использовать своё время на то, чтобы достичь поставленных целей. Им важно получить конкретный результат, поэтому они прилагают максимум усилий для этого. Именно это позволяет интеллектуалам чувствовать себя счастливыми.

Напомним, ранее мы писали о том, в какие даты рождаются чрезвычайно умные женщины.

Также мы рассказывали о том, какие слова указывают на то, что человек имеет высокий уровень интеллекта.

психология интересные факты одиночество общение ум
Ирина Карпач - Редактор
Автор:
Ирина Карпач
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации