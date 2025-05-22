Самые токсичные мужчины по знаку Зодиака — убегайте от них, пока не поздно

Красивый мужчина. Фото: Freepik

С некоторыми мужчинами лучше не связываться. Отношения с этими двумя знаками Зодиака, скорее всего, будут токсичными. Такие партнеры донимают женщин своей идеальностью и стремятся всем управлять.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Самые токсичные знаки Зодиака

Дева

Мужчины этого знака Зодиака интересны в общении, с ними всегда есть о чем поговорить. Однако в отношениях они могут быть настоящими абьюзерами. С мужчиной-Девой всегда сложно. Он стремится сделать свою партнершу идеальной и подмять ее под себя. Даже самый романтический вечер такой партнер может испортить, раскритиковав образ партнерши. Они иногда могут не подбирать слов. Кроме того, этот знак Зодиака раздражает своей педантичностью. Поэтому отношения с Девой вряд ли можно назвать легкими и наполненными счастьем.

Привлекательный мужчина. Фото: Freepik

Скорпион

Мужчины этого знака Зодиака имеют страстный, но очень ревнивый характер. Они часто могут душить партнершу желанием контролировать каждый ее шаг и манипуляциями. Влюбленность у Скорпиона увлекательная, но порой опасная. Они хорошо расставляют эмоциональные ловушки, а отношения с такими мужчинами напоминают американские горки. Такие партнеры стремятся сделать женщину лучшей среди всех и могут слишком заиграться в этом, превратив отношения в токсичный союз.

Напомним, ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака больше всего несовместимы. Они почти не способны стать счастливой парой.

Также мы рассказывали о том, мужчины какого знака Зодиака боятся жениться. Они откладывают брак до последнего.