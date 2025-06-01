Один вопрос покажет, что мужчина думает о вас — проверьте своего

Девушка и парень разговаривают. Фото: Freepik

Понять, что же мужчина на самом деле о вас думает, не сложно. Стоит задать ему один вопрос, который откроет все карты. Это покажет его истинные чувства и отношение.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как понять, какой мужчина вас видит

Попросите вашего партнера, чтобы он сравнил вас с одним из этих элементов природы и узнайте результат:

солнце;

луна;

земля;

облако;

звезда.

Пара отвечает на вопросы друг друга. Фото: Freepik

Солнце

Это означает, что мужчина видит в вас источник тепла, энергии и жизни. Вы для него — символ уверенности, та, кто дарит свет и радость.

Луна

Если мужчина выбрал Луну, он воспринимает вас как загадочную личность, чьи мысли и чувства не всегда очевидны. Рядом с вами он будет очень осторожен в своих словах и поступках.

Земля

Мужчина видит в вас основательность и надежность, если он выбрал землю. Вы для него — опора и поддержка. Он знает, что может рассчитывать на вас.

Счастливая пара. Фото: Freepik

Облако

Скорее всего, мужчина воспринимает вас как легкую, свободную и несерьезную личность, склонную к переменам. Вы ассоциируетесь у него с непредсказуемостью.

Звезда

Этот символ означает, что мужчина видит в вас что-то уникальное. Это его вдохновляет на новые достижения и свершения. Кроме того, он видит в вас огромный потенциал.

Напомним, ранее мы писали о том, какие вопросы стоит задать мужчине. Это точно вас сблизит.

Также мы рассказывали о том, из-за чего чаще всего рушатся отношения. Причины вас точно удивят.