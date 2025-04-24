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Он не сможет вас забыть — как понравиться любому мужчине

24 апреля 2025 10:36
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Какие женщины нравятся всем мужчинам — секрет женской привлекательности
Парень и девушка обнимаются. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Некоторые женщины могут покорить мужчину с первой встречи. Они нравятся всем, потому что знают секрет того, как стать привлекательной для партнера. Таких женщин невозможно забыть, а сладкое послевкусие после знакомства с ними еще долго дурманит голову.

Новини.LIVE рассказывают о том, какие женщины нравятся всем мужчинам.

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Мужчины любят уверенных в себе женщин. Восхищайтесь собой, тогда вами будут восхищаться другие. Простая, но действенная практика — самовнушение. Ежедневно выделяйте по несколько минут для того, чтобы полюбоваться собой в зеркале. Вам стоит проговаривать в слух свои плюсы — красивый нос, красивые глаза и тому подобное.

Нужно учиться относиться к своей внешности с симпатией. В противном случае — надежд на успех с мужчинами будет мало. Только твердо уверенная в своей красоте женщина, может стать той самой избранницей, о которой невозможно забыть.

Як сподобатись будь-якому чоловікові
Парень дарит девушке цветы. Фото: Pexels

Важно понимать, что дело не в идеальной внешности. Не всегда мужчины ищут именно это. Между красивой и успешной, уверенной в себе женщиной, они, скорее всего, выберут второй вариант.

Еще один секрет, который делает женщин привлекательными — умение слушать. Мужчины влюбляются в тех, с кем можно не просто поговорить, а открыться. Им важно получить советы от мудрой женщины, которая понимает эту жизнь и готова помочь ему, когда в этом будет необходимость.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фразы мужчины нельзя игнорировать. Они являются красными флажками в отношениях.

Также мы рассказывали о том, каких женщин выбирают абьюзеры. Вы не могли бы и подумать о том, кого они себе ищут.

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10:53 WhatsApp запустил новую функцию для защиты ваших чатов

10:45 В Киеве под завалами нашли мертвыми двух детей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:45 Стратегическая авиация РФ над морем — главные цели

10:37 Били всем подряд — чем Россия атаковала сегодня ночью Украину

10:33 Зеленский отреагировал на массированный обстрел Украины

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