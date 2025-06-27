Как бросить курить навсегда — попробуйте этот простой и действенный способ

Женщина держит сигареты в руке. Фото: Freepik

Курение — вредная привычка многих. Часто люди понимают, насколько она плохая и хотят от нее избавиться, но сделать это не так просто. Есть несколько советов, которые действительно помогут бросить курить раз и навсегда.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как легко бросить курить

Начните избегать курения в типичных ситуациях. Если обычно вы достаете сигарету, когда пьете кофе, попробуйте этого не делать. Такой простой метод поможет разорвать связь между курением и привычными для вас вещами.

Задайте себе вопросы, которые смотивируют вас курить меньше. Например, честно скажите о том, почему вы хотите избавиться от этой привычки, сколько сэкономите на этом и какие преимущества получите. Также подумайте, чем вы будете заменять курение тогда, когда вам будет этого хотеться. Острая потребность будет проходить уже через несколько минут, но важно в это время не позволить себе слабость. Например, выпивайте стакан воды или пройдитесь, когда хочется выкурить сигарету.

Мужчина перерезает сигарету. Фото: Freepik

Не бросайте курить постепенно. В первый же день откажитесь от сигарет полностью. Если вы будете курить даже изредка, дело не сдвинется с места. В этот период обратите внимание на питание, питье и физическую активность. Уровень сахара в крови может быть нестабильным в первые недели после того, как вы бросили курить, поэтому ешьте питательную и полезную пищу.

Самый тяжелый период — первые дни, однако уже через 2-4 недели вы почувствуете, что желание закурить становится все меньше. В течение этого времени радуйте себя и вознаграждайте за то, что держитесь. Купите вещь, о которой давно мечтали или полакомьтесь чем-то совершенно новым.

Чтобы бросить курить было легче, можно также обратиться за помощью к специалисту. Врач посоветует медицинские препараты с содержанием никотина. Это увеличит шансы избавиться от пагубной привычки.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько времени нужно для формирования новой привычки.

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