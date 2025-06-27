Як кинути палити назавжди — спробуйте цей простий та дієвий спосіб

Жінка тримає сигарети в руці. Фото: Freepik

Паління — шкідлива звичка багатьох. Часто люди розуміють, наскільки вона погана та хочуть її позбутись, але зробити це не так просто. Є кілька порад, які дійсно допоможуть кинути палити раз й назавжди.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як легко кинути палити

Почніть уникати паління у типових ситуаціях. Якщо зазвичай ви дістаєте сигарету, коли п'єте каву, спробуйте цього не робити. Такий простий метод допоможе розірвати зв'язок між палінням та звичними для вас речами.

Поставте собі питання, які змотивують вас курити менше. Наприклад, чесно скажіть про те, чому ви хочете позбутись цієї звички, скільки заощадите на цьому та які переваги отримаєте. Також подумайте, чим ви будете замінювати куріння тоді, коли вам буде цього хотітись. Гостра потреба проходитиме вже за кілька хвилин, але важливо в цей час не дозволити собі слабкість. Наприклад, випивайте склянку води чи пройдіться, коли хочеться викурити цигарку.

Чоловік перерізає сигарету. Фото: Freepik

Не кидайте курити поступово. В перший же день відмовтесь від сигарет повністю. Якщо ви будете палити навіть зрідка, справа не зрушить з місця. В цей період зверніть увагу на харчування, пиття та фізичну активність. Рівень цукру в крові може бути нестабільним у перші тижні після того, як ви кинули палити, тому їжте поживну та корисну їжу.

Найважчий період — перші дні, однак вже через 2-4 тижнів ви відчуєте, що бажання закурити стає все меншим. Протягом цього часу тіште себе та винагороджуйте за те, що тримаєтесь. Купіть річ, про яку давно мріяли чи поласуйте чимось абсолютно новим.

Аби кинути палити було легше, можна також звернутись за допомогою до фахівця. Лікар порадить медичні препарати із вмістом нікотину. Це збільшать шанси позбутись згубної звички.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки часу потрібно для формування нової звички.

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