Как уберечь детей от собственных эмоциональных травм — советы для сознательных родителей

Мать держит ребенка на руках. Фото: Freepik

Эмоциональные травмы, которые остаются с детства, могут влиять на воспитание детей. Они сформированы на боли и передают ее следующим поколениям. Стоит знать, как избежать этого, чтобы ваши дети были счастливы.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Осознайте свою ответственность

Вы ни в коем случае не виноваты в собственных травмах, но важно взять ответственность за исцеление себя. Родителям важно понимать, что даже если они молчат, дети очень чувствуют внутренние проблемы. Поэтому они могут начать адаптироваться к вашему эмоциональному состоянию, игнорируя собственные потребности. Обратитесь за помощью к психологу, чтобы не сделать детей заложниками своего негативного опыта.

Честно поговорите с собой

Задайте себе вопрос, действительно ли вы хотите, чтобы ваш ребенок прожил те эмоции, которые пришлось пройти вам? Если нет, то стоит начать по-настоящему работать с собственными убеждениями, реакциями и привычками.

Мама с дочкой. Фото: Freepik

Не ищите компенсацию в ребенке

Часто родители ожидают, что ребенок станет лучшей версией их самих: будет сильнее или умнее. Однако за этим кроется собственная потребность в том, чтобы чувствовать ценность через достижения другого человека. Ребенок имеет право быть слабым, ошибаться и идти своим путем.

Контролируйте свою реакцию, а не ребенка

Часто ли вы срываетесь, обижаетесь или наказываете ребенка молчанием? Это не о его ошибке, а о вашей собственной истории: о том, как с вами обращались в детстве. Осознать проблему — вот главный ключ к изменениям.

Отец с сыном. Фото: Freepik

Примите инаковость ребенка

Не стоит ждать, что ребенок будет иметь ваши ценности или такие же желания. Если вы не принимаете его другим, чем хотели бы, это сигнал о том, что вы до сих пор ждете признания для себя, но уже через него. Однако дети не обязаны реализовывать ваши сценарии. Настоящая любовь — это поддержка без условия.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фильмы стоит посмотреть будущим родителям. Они расскажут о детях все.

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