Неожиданные факты о женщинах — они и сами об этом не знают

Удивленная девушка. Фото: Freepik

Женщины способны на некоторые вещи, о которых трудно было бы и подумать. Ученые решили исследовать женскую природу глубже и узнали о нескольких фактах, которые точно удивят каждого.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Удивительные факты о женщинах

Чем выше IQ женщины, тем меньше у нее детей

У женщины на 25% снижается стремление иметь детей с каждыми дополнительными 15 баллами в показателе IQ. К такому выводу пришел психолог Сатоси Канадзава. Он также добавил, что в целом человечество глупеет. Это объясняется тем, что умные женщины не хотят заводить детей или же ограничиваются только одним. Они ставят в приоритет саморазвитие, карьеру и путешествия.

Красивая девушка. Фото: Freepik

Женщина может уловить запах мужских феромонов в толпе

Сексологи из США пришли к выводу, что нос женщины может почувствовать присутствие мужчины даже в огромном парфюмерном магазине. Более того, женское обоняние способно определить, какой у мужчины иммунитет. На это ему нужно всего три секунды. Ученые убеждены, что чем здоровее мужчина, тем сильнее его запах притягивает женщин. Аромат любимого помогает женщинам перестать нервничать.

Токсикоз при беременности полезен

Токсикоз у беременных женщин способствует полноценному развитию ребенка. Такой вывод сделали канадские исследователи. Тошнота и плохое самочувствие женщины — это результат действия защитного механизма, он оберегает плод от вредных токсинов. Поэтому это неприятное состояние в чем-то даже полезно для женского организма. Женщины, страдающие от токсикоза, меньше подвержены угрозе выкидыша.

Напомним, ранее мы писали о том, какие женщины имеют невыносимый характер. Речь идет о четырех знаках Зодиака.

Также мы рассказывали о том, какие ошибки должна исправить женщина до 30 лет. В этот период еще можно начать все с начала.