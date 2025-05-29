Неочікувані факти про жінок — вони й самі про це не знають

Здивована дівчина. Фото: Freepik

Жінки здатні на деякі речі, про які важко було б й подумати. Вчені вирішили дослідити жіночу природу глибше та дізнались про кілька фактів, які точно здивують кожного.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Чим вище IQ жінки, тим менше в неї дітей

У жінки на 25% знижується прагнення мати дітей з кожними додатковими 15 балами в показнику IQ. До такого висновку дійшов психолог Сатосі Канадзава. Він також додав, що в цілому людство дурнішає. Це пояснюється тим, що розумні жінки не хочуть заводити дітей або ж обмежуються тільки однією. Вони ставлять у пріоритет саморозвиток, кар'єру та подорожі.

Красива дівчина. Фото: Freepik

Жінка може вловити запах чоловічих феромонів в натовпі

Сексологи зі США дійшли висновку, що ніс жінки може відчути присутність чоловіка навіть у величезному парфумерному магазині. Ба більше, жіночий нюх здатен визначити, який у чоловіка імунітет. На це йому потрібно всього три секунди. Вчені переконані, що чим здоровіший чоловік, тим сильніше його запах притягує жінок. Аромат коханого допомагає жінкам перестати нервувати.

Токсикоз при вагітності корисний

Токсикоз у вагітних жінок сприяє повноцінному розвитку дитини. Такий висновок зробили канадські дослідники. Нудота та погане самопочуття жінки — це результат дії захисного механізму, він оберігає плід від шкідливих токсинів. Відтак цей неприємний стан в чомусь навіть корисний для жіночого організму. Жінки, які страждають від токсикозу, менше схильні до загрози викидня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які жінки мають нестерпний характер. Йдеться про чотири знаки Зодіаку.

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