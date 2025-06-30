Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1Шоу-бизнесНедвижимостьКиноВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Шоу-бизнес
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Отношения на расстоянии — почему такие пары могут быть счастливее

Отношения на расстоянии — почему такие пары могут быть счастливее

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 12:40
Действительно ли отношения на расстоянии могут быть счастливыми и долговременными — мнения психологов
Свидание онлайн. Фото: Freepik

Многие считают, что отношения на расстоянии сразу же обречены на провал, ведь партнеры физически редко бывают вместе. Однако на самом деле такой союз может быть счастливым и будет иметь несколько весомых преимуществ.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Преимущества отношений на расстоянии

Расстояние увеличивает эмоциональную близость

Партнеры, которые живут на расстоянии, больше говорят и рассказывают о себе. Они выстраивают сильную эмоциональную связь. Такие пары реже имеют проблемы с общением и не проявляют такую агрессию, как это делают те, кто постоянно рядом.

Идеализация партнера

В отношениях на расстоянии пары часто идеализируют друг друга. По отношению друг к другу партнеры не проявляют много негатива. Это связано с тем, что мужчина и женщина просто не видят друг друга в быту, поэтому имеют меньше причин для конфликтов.

Переваги стосунків на відстані
Пара общается онлайн. Фото: Freepik

Ожидание встречи

Пары счастливее, когда живут на расстоянии, но знают, что скоро встретятся. Такое временное отсутствие физического контакта заставляет чувства пылать сильнее, а долгожданная встреча становится настоящим глотком свежего воздуха и эйфории.

Нет ощущения, что пара — нестабильна

Пары, которые живут на расстоянии, на самом деле убеждены, что в отношениях все хорошо и так будет и в дальнейшем. Такие партнеры убеждены, что отношения будут развиваться, и рано или поздно они съедутся и поженятся.

Советы, которые помогут сохранить отношения на расстоянии

Делитесь чувствами со своим партнером

Стоит говорить со второй половинкой обо всем. Обсуждайте радостные или плохие моменты, чтобы чувствовать себя ближе. Это залог крепких отношений.

Доверяйте своему партнеру

Вы должны быть уверенными в своих отношениях. Стоит повышать доверие к партнеру и говорить об этом, если возникают сомнения. Это даст ощущение стабильности и уверенности в будущем.

Поради, що допоможуть зберегти стосунки на відстані
Влюбленная пара. Фото: Freepik

Полюбите путешествия

Договоритесь с партнером о том, что вы будете стараться встречаться как можно чаще. Не бойтесь ездить друг к другу или вместе отправляться в небольшие путешествия. Это поможет скрепить союз.

Научитесь отвлекать свое внимание

Найдите себе любимое дело, которое поможет не думать постоянно о разлуке. Это пойдет на пользу как вам, так и партнеру, который будет знать, что вы чувствуете себя комфортно.

Напомним, ранее мы писали о всего одном вопросе, который покажет истинное отношение мужчины к вам.

Также мы рассказывали о том, из-за чего могут разорваться даже самые крепкие отношения.

психология советы отношения психология отношений
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации