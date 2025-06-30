Действительно ли отношения на расстоянии могут быть счастливыми и долговременными — мнения психологов

Свидание онлайн. Фото: Freepik

Многие считают, что отношения на расстоянии сразу же обречены на провал, ведь партнеры физически редко бывают вместе. Однако на самом деле такой союз может быть счастливым и будет иметь несколько весомых преимуществ.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Преимущества отношений на расстоянии

Расстояние увеличивает эмоциональную близость

Партнеры, которые живут на расстоянии, больше говорят и рассказывают о себе. Они выстраивают сильную эмоциональную связь. Такие пары реже имеют проблемы с общением и не проявляют такую агрессию, как это делают те, кто постоянно рядом.

Идеализация партнера

В отношениях на расстоянии пары часто идеализируют друг друга. По отношению друг к другу партнеры не проявляют много негатива. Это связано с тем, что мужчина и женщина просто не видят друг друга в быту, поэтому имеют меньше причин для конфликтов.

Пара общается онлайн. Фото: Freepik

Ожидание встречи

Пары счастливее, когда живут на расстоянии, но знают, что скоро встретятся. Такое временное отсутствие физического контакта заставляет чувства пылать сильнее, а долгожданная встреча становится настоящим глотком свежего воздуха и эйфории.

Нет ощущения, что пара — нестабильна

Пары, которые живут на расстоянии, на самом деле убеждены, что в отношениях все хорошо и так будет и в дальнейшем. Такие партнеры убеждены, что отношения будут развиваться, и рано или поздно они съедутся и поженятся.

Советы, которые помогут сохранить отношения на расстоянии

Делитесь чувствами со своим партнером

Стоит говорить со второй половинкой обо всем. Обсуждайте радостные или плохие моменты, чтобы чувствовать себя ближе. Это залог крепких отношений.

Доверяйте своему партнеру

Вы должны быть уверенными в своих отношениях. Стоит повышать доверие к партнеру и говорить об этом, если возникают сомнения. Это даст ощущение стабильности и уверенности в будущем.

Влюбленная пара. Фото: Freepik

Полюбите путешествия

Договоритесь с партнером о том, что вы будете стараться встречаться как можно чаще. Не бойтесь ездить друг к другу или вместе отправляться в небольшие путешествия. Это поможет скрепить союз.

Научитесь отвлекать свое внимание

Найдите себе любимое дело, которое поможет не думать постоянно о разлуке. Это пойдет на пользу как вам, так и партнеру, который будет знать, что вы чувствуете себя комфортно.

Напомним, ранее мы писали о всего одном вопросе, который покажет истинное отношение мужчины к вам.

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