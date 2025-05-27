Как понять, что мужчина послан вам судьбой — проверьте по этим признакам

Влюбленные парень и девушка. Фото: Freepik

В начале отношений не всегда можно увидеть человека настоящим. Часто нам мешают розовые очки, которые появляются из-за влюбленности. Но как понять, что человек предназначен вам судьбой и не потратить время зря? Есть несколько точных признаков, которые укажут на это.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Если чувства между парой действительно настоящие и вам суждено быть вместе, тело не сможет соврать. Обратите внимание на реакцию вашего организма, когда вы рядом с человеком. Если у вас перехватывает дыхание или омрачает волнение из-за обычного прикосновения, это может быть первым признаком того, что человек именно "тот".

Пара обнимается. Фото: Freepik

Кроме физической реакции, важно обращать внимание на наличие общих интересов и психологический комфорт рядом с человеком. Вам должно быть о чем поговорить. Необходимо также понять, нет ли у вас серьезных разногласий во взглядах на бытовые дела или воспитание ребенка, например. Говорите об этом и выясняйте все детали, чтобы понять, подходит ли человек вам.

Важный признак, указывающий на то, что вы предназначены друг для друга, — чувство юмора. Когда партнеры искренне смеются над шутками, это говорит о том, что между ними есть взаимопонимание. В здоровых и счастливых отношениях — это едва ли не главное, ведь с мужчиной, который предназначен вам судьбой, не надо притворяться или лицемерить.

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