Мужчинам с этими именами нужна не женщина, а вторая мама — учитывайте это

Парень и девушка обнимаются. Фото: Pexels

Имена имеют влияние на характер и определяют личность. Мужчины с некоторыми именами чаще других ищут себе партнершу не для любви, а для заботы. Они занимают детскую позицию и ищут себе вторую маму.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Анатолий

Часто мужчины с этим именем бессознательно тянутся к властным женщинам. Так им проще идти по жизни. Анатолиям комфортно, когда другие люди все за них решают. При этом, такие мужчины не будут строить отношения, если в них нет любви и полного понимания. Он будет уступать только той избраннице, которой будет доверять по-настоящему.

Дмитрий

Мужчины с этим именем часто являются уверенными и честными. При этом их характер бывает очень сложным. На первом месте у таких мужчин всегда стоит личный комфорт. Несмотря на уверенность, они ищут человека, который будет постоянно направлять. Дмитрии ищут себе жен, которые станут опорой и поддержкой.

Мужчина улыбается. Фото: Pexels

Валентин

Обычно Валентины не любят принимать решения. Мужчины с этим именем отказываются от лидерства и ценят стабильную жизнь. Они будут ценить избранницу и поддерживать ее, но не желают контролировать свою жизнь и принимать важные решения. Валентины стремятся переложить это на партнершу.

Борис

Мужчины с этим именем умеют покорять сердца. Однако обычно, Борисы не отличаются решительностью. Именно поэтому они ищут женщин с сильным характером и уверенностью в себе. Мужчины с этим именем привыкли, чтобы ими управляли. Они не против того, чтобы им навязывали мнение.

Напомним, ранее мы писали о том, женщины с какими именами всегда находятся в плохом настроении. Они редко когда находят в жизни позитив.

Также мы рассказывали о том, обладательницы каких имен всегда руководят в отношениях. Эти женщины не могут уступить мужчине лидерство.