Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Психология arrow Ищут не любовь, а вторую маму — о каких мужских именах идет речь arrow

Ищут не любовь, а вторую маму — о каких мужских именах идет речь

1 мая 2025 14:05
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Мужчинам с этими именами нужна не женщина, а вторая мама — учитывайте это
Парень и девушка обнимаются. Фото: Pexels
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Имена имеют влияние на характер и определяют личность. Мужчины с некоторыми именами чаще других ищут себе партнершу не для любви, а для заботы. Они занимают детскую позицию и ищут себе вторую маму.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Мужчины с какими именами ищут не жену, а маму

Анатолий

Часто мужчины с этим именем бессознательно тянутся к властным женщинам. Так им проще идти по жизни. Анатолиям комфортно, когда другие люди все за них решают. При этом, такие мужчины не будут строить отношения, если в них нет любви и полного понимания. Он будет уступать только той избраннице, которой будет доверять по-настоящему.

Дмитрий

Мужчины с этим именем часто являются уверенными и честными. При этом их характер бывает очень сложным. На первом месте у таких мужчин всегда стоит личный комфорт. Несмотря на уверенность, они ищут человека, который будет постоянно направлять. Дмитрии ищут себе жен, которые станут опорой и поддержкой.

Чоловіки з цими іменами шукають не дружину, а маму
Мужчина улыбается. Фото: Pexels

Валентин

Обычно Валентины не любят принимать решения. Мужчины с этим именем отказываются от лидерства и ценят стабильную жизнь. Они будут ценить избранницу и поддерживать ее, но не желают контролировать свою жизнь и принимать важные решения. Валентины стремятся переложить это на партнершу.

Борис

Мужчины с этим именем умеют покорять сердца. Однако обычно, Борисы не отличаются решительностью. Именно поэтому они ищут женщин с сильным характером и уверенностью в себе. Мужчины с этим именем привыкли, чтобы ими управляли. Они не против того, чтобы им навязывали мнение.

Напомним, ранее мы писали о том, женщины с какими именами всегда находятся в плохом настроении. Они редко когда находят в жизни позитив.

Также мы рассказывали о том, обладательницы каких имен всегда руководят в отношениях. Эти женщины не могут уступить мужчине лидерство.

отношения мужчины имя отношения психология отношений
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:31 Отсрочка по почте — когда ТЦК может отказать

15:20 В списке Арестович и другие — Зеленский ввел новые санкции СНБО

15:17 Princ представит Сербию на Евровидении-2025 — что известно о нем

15:12 В Украине могут ввести пеню за задержки зарплаты — детали

15:10 Будете разочарованы — на каком этаже не следует покупать квартиру

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:05 Заместителя главы сельсовета на Одесчине отправили в тюрьму

15:05 В Ziferblat поделились, какой талисман возьмут на Евровидение

15:03 В Киеве студент угрожал взорвать обмен валют — детали

14:55 Львовянин хотел ввезти в Украину свинину — как его наказал суд

14:55 Трамп раскрыл, о чем на самом деле говорил с Зеленским в Ватикане

15:31 Отсрочка по почте — когда ТЦК может отказать

15:20 В списке Арестович и другие — Зеленский ввел новые санкции СНБО

15:17 Princ представит Сербию на Евровидении-2025 — что известно о нем

15:12 В Украине могут ввести пеню за задержки зарплаты — детали

15:10 Будете разочарованы — на каком этаже не следует покупать квартиру

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:05 Заместителя главы сельсовета на Одесчине отправили в тюрьму

15:05 В Ziferblat поделились, какой талисман возьмут на Евровидение

15:03 В Киеве студент угрожал взорвать обмен валют — детали

14:55 Львовянин хотел ввезти в Украину свинину — как его наказал суд

14:55 Трамп раскрыл, о чем на самом деле говорил с Зеленским в Ватикане

06:33 Как изменилось отношение одесситов к 1 мая — празднуют или нет

30 апреля

22:33 Экстрим для всех — цены на отдых в Затоке в Одесской области

29 апреля

22:33 Туристическая Одесса во время войны — чем может удивить сегодня

28 апреля

22:33 Действительно ли война с Россией на финише — мнения одесситов

26 апреля

07:32 Отчисление из аспирантуры и изменения для студентов, — интервью

25 апреля

22:33 Посевная в Одесской области — будет ли Украина с зерном

06:33 Лекарства в аптеках подешевели на 27% — реакция одесситов

24 апреля

19:47 Цены в одесских магазинах — что подешевело после праздника

06:33 Экономические реалии — выиграет ли Украина от мирового кризиса

23 апреля

22:33 Курсовая турбулентность — что делать с долларом и евро

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Цветок смерти и одиночества — какое растение нельзя держать дома

22 апреля 2025

Строгие правила на границе — у кого могут отобрать валюту в 2025

18 апреля 2025

Сколько яиц должно быть в корзине на Пасху — символическая цифра

Почему белить деревья строго запрещено — должен знать каждый

19 апреля 2025

Люди с III группой инвалидности — какие льготы будут в мае

21 апреля 2025

Когда сажать кабачки и огурцы весной 2025 — лунный календарь

27 апреля 2025

Звонят мошенники — какие номера телефона стоит сразу блокировать

24 апреля 2025

В Украине нашли уникальный цветок — такой видят лишь раз в жизни

Трамп отреагировал на атаку РФ по Киеву и обратился к Путину

21 апреля 2025

Доход на ломе — на какой металл нужно сделать ставку украинцам