Чоловікам з цими іменами потрібна не жінка, а друга мама — враховуйте це

Хлопець та дівчина обіймаються. Фото: Pexels

Імена мають вплив на характер та визначають особистість. Чоловіки з деякими іменами частіше за інших шукають собі партнерку не для кохання, а для піклування. Вони займають дитячу позиції та шукають собі другу маму.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Чоловіки з якими іменами шукають не дружину, а маму

Анатолій

Часто чоловіки з цим ім'ям несвідомо тягнуться до владних жінок. Так їм простіше йти по життю. Анатоліям комфортно, коли інші люди все за них вирішують. При цьому, такі чоловіки не будуть будувати стосунки, якщо в них немає любові й повного розуміння. Він буде поступатись тільки тій обраниці, якій довірятиме по-справжньому.

Дмитро

Чоловіки з цим іменем часто є впевненими та чесними. При цьому їхній характер буває дуже складним. На першому місці у таких чоловіків завжди стоїть особистий комфорт. Попри впевненість, вони шукають людину, яка буде постійно направляти. Дмитри шукають собі дружин, які стануть опорою та підтримкою.

Чоловік посміхається. Фото: Pexels

Валентин

Зазвичай Валентини не люблять приймати рішення. Чоловіки з цим іменем відмовляються від лідерства й цінують стабільне життя. Вони будуть цінувати обраницю та підтримувати її, але не бажають контролювати своє життя й приймати важливі рішення. Валентини прагнуть перекласти це на партнерку.

Борис

Чоловіки з цим іменем вміють підкорювати серця. Однак зазвичай, Бориси не відрізняються рішучістю. Саме тому вони шукають жінок з сильним характером та впевненістю в собі. Чоловіки з цим ім'ям звикли, щоб ними керували. Вони не проти того, аби їм нав'язували думку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, жінки з якими іменами завжди перебувають в поганому настрої. Вони рідко коли знаходять у житті позитив.

Також ми розповідали про те, власниці яких імен завжди керують у стосунках. Ці жінки не можуть поступитись чоловіку лідерством.